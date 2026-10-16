Ukrajina udeřila na lidi, kteří Rusy učí létat s drony. Z výcvikového centra 18. armády v Chorly nezbylo nic

Úder provedly jednotky Shamanbatu, které spolupracovaly se 426. samostatným plukem bezpilotních systémů. Cílem bylo městečko Chorly v okupované části Chersonské oblasti. Od frontové linie leží tak daleko, že ho ruské velení považovalo za bezpečné zázemí, a proto tam umístilo zařízení, o jejichž ztrátu rozhodně nestálo.
Druhý cíl: ubytovna instruktorů ruských diverzních skupin
V první budově sídlilo výcvikové centrum, které si v Chorly zřídila 18. kombinovaná armáda. Noví operátoři dronů se tam učili ovládat stroje určené pro nasazení na chersonském směru, tedy přímo v oblasti, kterou má tahle armáda na starosti.
Druhý objekt sloužil jako ubytovna důstojnického sboru. GUR výslovně uvádí, že v ní bydleli ruští instruktoři, kteří cvičili diverzní skupiny 18. armády. Tyto infiltrační a sabotážní jednotky operují na levém břehu Dněpru i v ukrajinském týlu. Jediná noční akce tak zasáhla dvě různé schopnosti: přípravu operátorů dronů i výcvik diverzních skupin.
Podle rozvědky byly oba objekty „úplně zničeny“. Nezávislé satelitní snímky ani podrobné hodnocení škod zatím veřejně dostupné nejsou, takže rozsah zkázy je potvrzený jen tvrzením ukrajinské strany. Počty obětí GUR neuvedla. Kolik instruktorů a operátorů bylo v budovách v době nočního úderu, zatím nikdo nezveřejnil.
Jak se špatný výcvik už jednou vymstil samotným Rusům
Bezpilotník je ve válce na Ukrajině poměrně levná věc, kterou lze vyrobit během několika dnů. Člověka, který ho umí nasadit efektivně, tak rychle připravit nejde. Nejcennějším článkem celého řetězce je instruktor, protože své zkušenosti předává desítkám dalších operátorů. Kdo zasáhne jeho, zasáhne i všechny, které ještě nestihl vycvičit.
Dřívější ukrajinské údery cílily na techniku. V červnu 2026 vzali Ukrajinci pod palebnou kontrolu Doněcké letiště a v říjnu zasáhli sklady a odpalovací místa úderných dronů u Doněcka. Výsledek byl vidět okamžitě, protože startů ubylo a Šáhedů ve vzduchu bylo méně. Akce v Chorly se projeví pomaleji. Ovlivní, kolik operátorů a s jakou přípravou bude mít 18. armáda k dispozici za několik týdnů.
Kvalita posádek přitom pro Rusko není okrajový problém. Červencová zpráva GUR popisovala, jak špatně vycvičení operátoři dronů dělali chyby, které vedly i k palbě do vlastních řad.
Dvacet měst, kam může Moskva výcvik přestěhovat
V operační oblasti přišla 18. armáda o výcvikový uzel, o instruktory se znalostí místních podmínek a o zázemí pro přípravu diverzních skupin. Obnovit provoz přímo v Chorly by bylo riskantní, protože Ukrajinci dokázali, že znají přesnou polohu objektů.
Rusko má kam ustoupit. Podle databáze War & Sanctions, kterou spravuje ukrajinská rozvědka, provozuje firma Archangel síť výcvikových center pro operátory dronů ve dvaceti městech v Rusku i na okupovaných územích. Část výcviku se tedy dá přesunout do existujícího zařízení. Přesun ale znamená zpoždění, náklady na logistiku a ztrátu instruktorů, kteří znali chersonský terén.
Celoruský systém výcviku operátorů dronů jeden zásah v malém městě nezastaví. Pro 18. armádu však znamená, že bude týdny, možná i několik měsíců doplňovat posádky pomaleji a s horší přípravou.
Česká armáda trénuje cestu od odhalení cíle po jeho zničení
Armáda ČR v roce 2026 investuje do protidronových technologií. Na cvičení Drone Shield 2026 vojáci testovali senzory, prostředky elektronického boje a interceptory, tedy vybavení pro zneškodnění dronu ve vzduchu. Na dřívějším cvičení Ghost Hunters 2026 prověřovali, jak rychle dokážou předat průzkumná data od chvíle, kdy cíl odhalí, až po jeho zničení.
Úder v Chorly vyžadoval celý takový řetězec. Ukrajinci museli výcvikové centrum najít, ověřit, k čemu slouží, naplánovat zásah a provést ho přesně na dvě vybrané budovy. Záběry z akce zveřejnila GUR na svém webu a na YouTube.
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