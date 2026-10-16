Příměří vydrželo tři dny. Ukrajina pak udeřila na rjazaňskou rafinérii, z níž tankuje čtvrtina aut v Moskvě a okolí

V noci ze 14. na 15. října 2026 zaútočila na Rjazaňskou oblast vlna dronů, kterou gubernátor Pavel Malkov sám označil za „masovou“. Ruské ministerstvo obrany hlásí, že u cíle zničilo čtyři střely typu Flamingo a 69 dronů. Nezávisle ověřit tato čísla nelze. Když ale takový rozsah přizná sama napadená strana, nemohlo jít o ojedinělý dron. Malkov potvrdil požár přímo na území rafinérie a poškozený sklad u sousedního podniku, podle předběžných informací bez obětí.
Odkud tankují letadla na Šeremeťjevu a Domodědovu
Majitelem závodu je Rosněfť, která ho na svých stránkách popisuje jako součást kruhového systému zásobování Moskvy a okolních regionů. Více než polovina produkce jde přímo na moskevský trh. Podle firemních materiálů denně tankuje palivo z Rjazaně zhruba čtvrtina aut v Moskvě a Moskevské oblasti. Jde o údaj samotné Rosněfti, nikoho nezávislého. Firma ale neměla důvod význam vlastního závodu zveličovat dřív, než se stal terčem.
Druhý rozměr se týká letectví. Letecké palivo z Rjazaně používá více než polovina letů z moskevských letišť Šeremeťjevo a Domodědovo. Výpadek tedy nezasáhne jen řidiče, dotkne se i dvou hlavních vstupních bran do země.
V roce 2024 závod zpracoval 13,1 milionu tun ropy, což odpovídá zhruba 4,9 procenta celkové ruské rafinační kapacity. Necelých pět procent by z Rjazaně samo o sobě strategický cíl nedělalo, váhu jí dává poloha u Moskvy a skladba výroby.
Ze zpracované ropy loni vzešlo 3,4 milionu tun nafty a 2,2 milionu tun benzinu.
Ke konci srpna zbývalo v Rusku jen pět nezasažených velkých rafinérií
Říjnový útok má za sebou dlouhou řadu předchůdců. V květnu 2026 byla rafinérie podle agentury Reuters po zásahu úplně odstavena. V červenci přišel další úder s odhadovaným dvoutýdenním výpadkem. Nejtěžší doložená škoda pochází z 6. září, kdy vyřadil z provozu obě hlavní destilační jednotky CDU-4 a CDU-6 a opravy se počítaly na týdny. Každý další zásah tak přišel dřív, než se závod z toho předchozího stačil plně vzpamatovat.
Kterou technologickou jednotku zasáhl útok v říjnu, zatím veřejně potvrzeno nebylo. Hodnotit lze rozsah salvy a její politické načasování. Průmyslovou škodu z dostupných údajů posoudit nejde.
Širší obraz nabídla v zářijovém komentáři Mezinárodní energetická agentura. Podle ní Rusko výpadky dohání odkládáním údržby, oživováním dříve odstavených jednotek a urychlenými opravami. Odložená údržba a narychlo opravené zařízení jsou přitom přesně ten stav, ve kterém se nachází i Rjazaň. Ke konci srpna 2026 zůstalo bez zásahu pouhých pět velkých ruských rafinérií a všechny leží daleko na východě. V prvních osmi měsících roku byla některá ruská rafinérie zasažena v průměru jednou za tři dny.
Proč Kyjev pauzu ukončil a co by ji mohlo vrátit
Prezident Volodymyr Zelenskyj 11. října veřejně nabídl, že Kyjev přestane útočit na ruskou energetickou infrastrukturu, pokud totéž udělá Moskva. Bylo to gesto vůči Donaldu Trumpovi, který na energetické příměří tlačil. Hned následující den na Varšavském bezpečnostním fóru Zelenskyj oznámil, že Rusko dohodu porušilo. Uvedl zásah elektrárny v Charkově, plynového zařízení a čerpací stanice.
Podmínky pro další pauzu Kyjev formuluje jednoznačně: vzájemnost a americké vynucení. Washington má Moskvě vyslat jasný signál a na dodržování dohody prakticky dohlížet. Bez toho Ukrajina podle agentury AP považuje příměří za ukončené. „Skončili jsme,“ citovala AP Zelenského 15. října. Tímto požadavkem Kyjev přesouvá rozhodnutí o případném dalším příměří z velké části do Washingtonu.
Pro vztahy s americkou administrativou je obnova úderů komplikací. Trump na zastavení útoků na ruské rafinérie naléhal a AP psala o zhoršení vztahů mezi oběma zeměmi. Generální tajemník NATO Mark Rutte přitom už 30. září veřejně zařadil ukrajinské hluboké údery do ruské energetiky mezi součásti ukrajinského válečného úsilí a nijak se od nich nedistancoval.
Jak se požár v Rjazani dostane až k českým stojanům
Přímou závislost Evropy na ruských ropných produktech ukončily sankce. Evropská unie zakázala dovoz ruské ropy po moři v prosinci 2022 a dovoz ropných produktů v únoru 2023. Česko ruskou naftu legálně nedováží.
Cestu do Evropy si útoky hledají nepřímo. Mezinárodní energetická agentura v říjnové ropné zprávě varovala, že nižší ruské dodávky spolu s výpadky na Blízkém východě drží světový trh s naftou pod extrémním tlakem. Reuters už v létě 2026 spojovala útoky na ruské rafinérie s evropskými cenami paliv, které se blížily rekordům. Českého řidiče to zasahuje přes evropský velkoobchod, tedy vyšší cenou u stojanu. Kolik korun na litr to dělá, z dostupných údajů vyčíst nelze.
Česká vláda se k říjnovému útoku na Rjazaň samostatně nevyjádřila. V únoru 2026 ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že Ukrajině kvůli ruským útokům na tamní energetiku dodá 55 dieselových generátorů.