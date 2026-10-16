Oceláři pokračují v domácí krasojízdě. Mladou Boleslav porazili 3:0

Ocelářům chyběli kvůli suspendaci dva útočníci: nejproduktivnější hráč týmu Hudáček a Kurovský. Do středu druhé řady se tak posunul Chlán, ve čtvrté lajně naskakoval do hry teenager Švančara.
První třetina nabídla svižný hokej, ale minimum gólových příležitostí. Nebezpečnější byli hosté. Proti střele Skalického zasáhl Mazanec vyrážečkou. V oslabení na něj nevyzráli ani před brankou Hyka a Morand. Na opačné straně zahrozil individuálním manévrem Voženílek, ale propásl ideální možnost k zakončení. I proto měl hostující gólman na kontě jen jeden zásah.
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Druhou třetinu odstartoval šancí Pyrochta, který hrál poprvé proti Mladé Boleslavi po odchodu do Třince. Další souboj Hyky s Mazancem vyhrál třinecký gólman, který podržel tým i po nepříjemné střele Gardoně.
Na první gól se čekalo do 34. minuty, ale stál za to. Růžička přenesl hru z levé strany k pravému kruhu Galvasovi, který se neukvapil a našel na hranici brankoviště Daňa. Slovenský útočník zakončil akci pohodlně do prázdné branky.
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Zvýšit mohl Nestrašil, který vystihl rozehrávku gólmana Mokrého a puk si rychle stáhl rukavicí mezi kruhy na led. Při střele do odkryté branky zasáhl Mokry betonem a napravil svou chybu. V závěru třetiny si rozhodčí prohlídli u videu zákrok Kubíčka na Daňa, vyšší trest za sekání ale neudělili.
Domácí uklidnil v 54. minutě druhým gólem Roman, od něj skončil puk v brance po nahození Galvase z pravé strany. Ještě chvíli předtím Mokry podržel hosty při šancích Voženílka a Nestrašila. Třetí gól přidal z úniku v oslabení Hrehorčák, který poté ještě při hře hostí bez gólmana minul prázdnou branku.
HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 34. Daňo (J. Galvas, M. Růžička), 54. M. Roman (J. Galvas, Kubiesa), 56. Hrehorčák. Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Gerát, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5058.
Sestava Třince: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Petrovický - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, Chlán, Daňo - M. Růžička, M. Roman, D. Voženílek - Kofroň, Švančara, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Sestava Mladé Boleslavi: Mokry - Zámorský, Vlasák, F. Pavlík, Budík, Kubíček, D. Moravec, Křepelka - Skalický, Fořt, Závora - Martel, Morand, Hyka - Koblížek, P. Král, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken