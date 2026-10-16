Soused nechává zahradu zarůst plevelem? Zákon je na vaší straně a majiteli pozemku hrozí pokuta do 10 000 Kč

Každý vlastník pozemku má ze zákona povinnost se o svou půdu pravidelně starat a udržovat ji. Neplatí to jen pro lidi, kteří pěstují zeleninu nebo okrasné záhony. Kdo zahradu nechce využívat vůbec, musí ji i tak udržovat v pořádku. Když tuhle povinnost zanedbá a jeho plevel začne prorůstat plotem nebo se rozsévat k vám, můžete se obrátit na policii nebo na obecní úřad. Příjemné to není, sousedské vztahy tím nejspíš neutrpí poprvé, ale je to legální páka pro chvíli, kdy všechno ostatní selhalo.
Proč zarostlý roh pozemku vadí i řidičům, kteří jen projíždějí
Nejčastější potíží je neposekaná tráva a plevel, který vyroste do velké výšky. Takové rostliny se vysemeňují opravdu daleko, takže jeden zanedbaný pozemek dokáže zaplevelit i zahrady kolem. Majitel tím ohrožuje svůj kus půdy, sousedy a v některých případech také životní prostředí.
Zvlášť nebezpečné je to na nárožních parcelách. Vysoký porost u křižovatky bere řidičům výhled na dopravní situaci, takže zanedbaná zahrada se mění v riziko pro lidi, kteří s ní nemají nic společného.
Třetím typickým problémem jsou staré stromy, o které se nikdo nestará. Nejvíc potíží působí ty, jejichž větve nebo jiné části zasahují na vedlejší pozemek.
Jméno majitele dohledáte v katastru, stížnost míří na dvě místa
Než cokoli podáte, potřebujete vědět, komu pozemek patří. Pomůže katastr nemovitostí: podle parcely zjistíte jméno majitele, případně všech spoluvlastníků. Právě na ně se povinnosti z vlastnictví vztahují a podle zákona se jim vyhnout nemohou.
S tímto údajem můžete zanedbaný pozemek nahlásit na policii, nebo rovnou přestupkové komisi na obecním či městském úřadě. Stížnost na konkrétního vlastníka konkrétní parcely má u úřadu mnohem pevnější půdu než obecná výtka, že „vedle je to zarostlé“. Pět minut v katastru je proto nejužitečnější krok celého postupu.
Kdy pokuta přeskočí desetitisícovou hranici
Výsledek prošetřování záleží na tom, jak vážný stav na pozemku je, a na dalších okolnostech. Majitel může vyváznout s napomenutím a ústní domluvou, že stav rychle napraví. Pokud k tomu úřad nemá důvod, sáhne po pokutě, která se může vyšplhat až na 10 000 Kč. Těch deset tisíc je strop. Soused, který dostane první výzvu, tedy rozhodně nemusí platit celou částku.
Horní hranici lze v ojedinělých případech překročit a pokutu navýšit až několikanásobně. Týká se to hlavně pozemků, na kterých leží nebezpečný odpad zatěžující životní prostředí, nebo kde rostou nebezpečné invazní rostliny.