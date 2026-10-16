Na lyžích nezávodí, přesto bude s Ledeckou celou zimu na kopci. Fyzioterapeut s prasklým vazem kvůli ní odsunul operaci

Zranění si přivodil při basketbalu. Diagnóza zněla prasklý křížový vaz, termín na operačním sále už měl domluvený a před sebou zhruba půl roku, kdy by na sjezdovku nesměl. Pak mu zavolala Ledecká, která po olympiádě v Cortině skládala tým skoro od nuly a sháněla fyzioterapeuta. Tomeš se dohodl s operatérem MUDr. Beznoskou, že zákrok posunou až za konec sezony. Ledecká k tomu s úsměvem poznamenala, že ho po sezoně k Beznoskovi doveze osobně.
Cestu k Ledecké mu otevřel bývalý fyzioterapeut ze stejného města
Žádný konkurz ani doporučení ze svazu se nekonal. Kontakt na Tomeše předal Jakub Marek, který se o Ledeckou dřív staral a pochází rovněž ze Šumperka. Tomeš se navíc zná s Ondřejem Bankem, bývalým reprezentačním lyžařem, který má podle něj obchod nedaleko, a zná i jeho matku. Banka se ještě před nabídkou vyptával, jestli nemá v lyžování nějaké kontakty. Práci u vrcholového sportu tedy aktivně sháněl.
Ledecká patří ke světové špičce ve dvou zcela odlišných disciplínách a místo v jejím týmu se v české fyzioterapii uvolní jednou za dlouho. Tomeš přiznává, že na první schůzku šel nervózní, ale spolupráce byla podle něj od začátku „strašně fajn“. Ledeckou popisuje jako profesionálku, která zná svoje tělo a novému člověku pomáhá se zapracovat.
Odložená operace je v tomhle světle pracovní podmínka. Tým potřeboval člověka, který se bude celou zimu pohybovat po svazích, a s čerstvě operovaným kolenem by půl roku nemohl.
Vysílačka, trať a trenéři: co se Tomeš naučil v Chile
V týmu je vedený jako fyzioterapeut a zároveň kondiční trenér. Stará se o průběžnou péči o tělo, hlídá zátěž a pomáhá Ledecké vrátit se do režimu po náročných dnech. Za závodního lyžaře se sám nepovažuje. Svah podle svých slov sjede „relativně v pohodě“ a lyže mu s prasklým vazem překvapivě nevadí, přestože basketbal hrát nemůže. Na srpnovém soustředění v Chile se učil provozní stránku práce: pohyb po tréninkové trati, domluvu s trenéry přímo na kopci a základní povely do vysílačky, přes kterou tým během tréninku komunikuje.
U Ledecké se trenéři podle disciplíny střídají. Na lyžích ji vedou alpští kouči, na prkně snowboardový trenér, zatímco fyzioterapeut je s ní přes zimu prakticky bez přestávky. Kalendáře dvou Světových pohárů na sebe neberou ohled, takže regenerace se musí vejít do mezer mezi přesuny.
Kolik dní stráví na cestách, Tomeš nepočítal. Doma jich podle svých slov moc nebude. Nemá rodinu ani jiné závazky a práce ho baví.
Po olympiádě v Cortině odešli oba lyžařští trenéři i servisman
Do klidné situace Tomeš nepřichází. Na olympiádě v Cortině si Ledecká 12. února 2026 při rozjížďce těsně před startem super-G poranila záda. Do závodu nastoupila ve velkých bolestech, které jí omezovaly pohyb, upadla a závod nedokončila. Ošetřovali ji lékař výpravy Hospodár a fyzioterapeut Ladislav Polášek, který s ní prošel celý olympijský cyklus. Na snowboardu v paralelním obřím slalomu pak skončila pátá. Tomeš říká, že o zádech spolu mluví a průběžně je řeší. Spoléhají na to, že Ledecká svoje tělo zná a ozve se, když bude potřebovat ubrat. Konkrétnější postup nepopsal.
Polášek v týmu skončil. Ledecká na tiskové konferenci 7. října v Praze uvedla, že ji „po dvou letech bohužel opustil fyzioterapeut“, důvod veřejně nezazněl. Ze trenérů, servismana a fyzioterapeuta, kteří se o ni na lyžích starali v olympijské zimě, nezůstal nikdo. Franze Gampera a Tomáše Banka nahradili Rakušané Pichler a Grasser, servismana Guntrama Mathise vystřídal Tobias Geiger. Gamper se podle tiskové zprávy manažerky chce věnovat lovu, medu a vnukovi. Na snowboardové straně zůstává trenér Justin Reiter, prkna nově připravuje Slovinec Tadej Trdina.
Pichler dřív pracoval s Tinou Weiratherovou a s německým týmem kolem Emmy Aicherové a Kiry Weidleové-Winkelmannové. Grasser naposledy vedl servis rakouského ženského týmu ve Světovém poháru a předtím jedenáct let působil u kanadských mužů. Ledecká na Pichlerovi oceňuje přirozenou autoritu a klid, s Grasserem si podle ní sedli. Naplno se sehrávali v Chile, ve stejných týdnech, kdy se do provozu zaučoval Tomeš.
Dvacet dní mezi Crans-Montanou a Montafonem
K novým lidem přibyl nový materiál. Ledecké skončila smlouva a přešla na lyže Head, takže tým ladí všechno od bot přes airbag až po skluznice. Na jeden trénink testují až osm párů lyží. Jiné lyže reagují na sníh jinak a na tělo působí jinými silami, takže fyzioterapeut i kondiční trenér musí počítat s další neznámou.
Po Chile následuje ladění v Evropě podle sněhových podmínek a v polovině listopadu odlet do Ameriky. Na lyžích začíná v Beaver Creeku, kde podle kalendáře FIS ženy závodí 11. až 13. prosince. Mistrovství světa v alpském lyžování se pojede v Crans-Montaně od 1. do 14. února, snowboardový šampionát v rakouském Montafonu podle pořadatelů od 6. do 21. března. Od konce jednoho šampionátu do začátku druhého tak uplyne dvacet dní.
Ledecká by letos ráda dala víc prostoru snowboardu a chce stihnout oba šampionáty. Nejvíc práce tedy Tomeše čeká v únoru a březnu, kdy se bude opakovaně přecházet z lyží na prkno.
Koleno čeká na sál déle, než doporučují američtí ortopedi
Termín Tomešovy operace zveřejněný není, platí jen dohoda, že na sál půjde po sezoně. Jeho individuální riziko nejde bez zdravotní dokumentace posoudit. Americká akademie ortopedických chirurgů v aktualizovaných doporučeních uvádí, že pokud je operace křížového vazu indikovaná, je lepší rekonstrukce do tří měsíců. Při delším odkladu roste riziko dalšího poškození menisku a chrupavky.
Tomeš se zranil ještě před srpnovým soustředěním v Chile a sezona vrcholí v Montafonu 21. března. Jeho odklad tedy přesáhne doporučenou lhůtu víc než dvojnásobně. U pacientů, kteří s operací čekají, se podle Mayo Clinic sleduje hlavně stabilita kolene.
Po poslední jízdě Ledecké v Montafonu přijde na řadu operace a rehabilitace, tedy cvičení, jaké Tomeš jinak předepisuje sportovcům. Návrat ke sportu po rekonstrukci křížového vazu trvá podle Mayo Clinic běžně rok i déle.