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Na lyžích nezávodí, přesto bude s Ledeckou celou zimu na kopci. Fyzioterapeut s prasklým vazem kvůli ní odsunul operaci

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Osmadvacetiletý Šimon Tomeš ze Šumperka nastupuje do týmu trojnásobné olympijské vítězky jako fyzioterapeut a kondiční trenér. Přichází v sezoně, kdy se kolem Ledecké mění trenéři, servis i lyže a kdy ji čekají dvě mistrovství světa.
Na lyžích nezávodí, přesto bude s Ledeckou celou zimu na kopci. Fyzioterapeut s prasklým vazem kvůli ní odsunul operaci

Na lyžích nezávodí, přesto bude s Ledeckou celou zimu na kopci. Fyzioterapeut s prasklým vazem kvůli ní odsunul operaci

Zdroj: Foto: Dispe - licence CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

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