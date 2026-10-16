Na vrásky, pupínky a ucpané póry zkuste kurkumu. Maska s aloe vera působí jen 20 minut, nanáší se dvakrát týdně

Kurkumu jako pleťovou masku doporučuje dietoložka Kathy W. Warwick. Podle ní se pro tento účel hodí díky svému složení: pleť detoxikuje, tlumí v ní zánět a vyživuje ji. Zároveň radí kombinovat kurkumu s dalšími bylinkami a potravinami. Jiné podklady než toto tvrzení recepty nemají. Chybí čísla, popis měření i odhad, za jak dlouho a jak výrazně se má pleť změnit, takže domácí masku je potřeba brát jako pokus s nejistým výsledkem.
Nejrychlejší maska se smíchá ze dvou surovin a smyje za dvacet minut
Na první recept stačí kurkumový prášek a jedna čajová lžička dužniny z aloe vera. Obě složky se pečlivě promíchají a směs se nanese na obličej. Po dvaceti minutách se maska opláchne teplou vodou.
Kolik kurkumy do masky přidat, recept neuvádí. Aloe vera je odměřená na lžičku, ale pro hlavní složku chybí jakékoli množství, takže poměr si každý určí sám. Hustota a síla masky se proto může doma od doma výrazně lišit.
Pro lepší a viditelnější výsledky se má procedura opakovat dvakrát týdně. Týdně to dělá čtyřicet minut s maskou na obličeji. Jak dlouho takovou kúru držet, recept neříká.
Proč recept bez kurkumy přesto počítá se lžící kurkumového prášku
Druhá směs je určená těm, kterým kurkuma nesedí nebo na ně nepůsobí. Základ tvoří jeden vaječný žloutek a čtyři polévkové lžíce dalších surovin: panenský olivový olej, med, kokosový olej a heřmánkový odvar. Kdo má s kurkumou dobrou zkušenost, může přidat ještě lžíci kurkumového prášku. V tom je recept nedůsledný: náhradu za kurkumu doplňuje o kurkumu. Prakticky jde o samostatnou masku, kterou lze, ale nemusí se, kurkumou obohatit.
Postup má pevné pořadí. Nejdřív se oddělí žloutek a vloží do misky. Potom se k němu přidá olivový olej, med a kokosový olej, případně i kurkuma, a vše se dobře promíchá. Heřmánkový odvar přijde na řadu až nakonec. Celou směs je pak potřeba důkladně vyšlehat, aby se přísady spojily do kompaktní hmoty.
Žloutek na obličeji celou noc: kolik týdnů má kúra trvat
Před nanesením je třeba obličej důkladně umýt a odstranit z něj nečistoty i make-up. Maska se nanáší na celý obličej a krk, oči a jejich okolí se vynechávají. Vrstva má být rovnoměrná, nejlépe se nanáší štětcem.
Na pleti zůstává přes noc. Opakuje se jednou týdně po dobu jednoho měsíce, tedy zhruba čtyřikrát. Výsledkem má být plnější pleť a méně viditelné vrásky. Recept ovšem nepopisuje, o kolik plnější a o kolik méně viditelné, takže si každý musí změnu posoudit sám, nejlépe porovnáním s pletí před první aplikací.
Proti vráskám a na změkčení pokožky se kromě kurkumy doporučuje také bambucké máslo, které si lze vyrobit doma.