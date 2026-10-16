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Šwiateková odložila oblíbenou černou a sklidila komplimenty. Poté si připsala čtyřicátý triumf sezony

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Polská tenistka Iga Šwiateková zaujala na turnaji ve Wu-chanu nejen svými výkony, ale také módní volbou. Na tradiční hráčský večírek dorazila v červených šatech, které sklidily řadu komplimentů. Světová devítka následně prozradila, že za jejím outfitem nestál žádný stylista.
Šwiateková odložila oblíbenou černou a sklidila komplimenty. Poté si připsala čtyřicátý triumf sezony

Šwiateková odložila oblíbenou černou a sklidila komplimenty. Poté si připsala čtyřicátý triumf sezony

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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