Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nad tropickým Pacifikem pokračuje mimořádně silná epizoda El Niña. Teplota oceánu ve východní části rovníkového Pacifiku je místy o více než 4 °C vyšší než obvykle a změny už nejsou patrné pouze na teplotních mapách. Nová data družice PACE ukazují, že část Tichého oceánu se stává měřitelně modřejší. Důvodem není samotná teplota vody, ale především úbytek fytoplanktonu související s oslabeným výstupem studené a na živiny bohaté vody z hlubin.
El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu

El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu

Zdroj: NOAA CFS
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 20:30

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období
Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období
Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení
Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

Po oblačnější středě se počasí v Česku přechodně uklidní. Noc na čtvrtek ale bude velmi chladná, teploty...

Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C
Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C

Změřit teplotu vzduchu se může zdát jako jeden z nejjednodušších meteorologických úkolů. Ve skutečnosti ale...

Sicílii zasáhla ničivá tornáda. Z moře přešla na pevninu a způsobila škody za desítky milionů eur
Sicílii zasáhla ničivá tornáda. Z moře přešla na pevninu a způsobila škody za desítky milionů eur

Západní Sicílie se vzpamatovává z mimořádně silné bouřkové situace. Nejméně dva mohutné víry se v pátek 9....

Následující týden přinese zvyšování teplot. Blíží se však další zlom v počasí
Následující týden přinese zvyšování teplot. Blíží se však další zlom v počasí

Týden, který čeká před námi, už bude ryze podzimní. Čekají nás oblačné nebo zatažené dny s teplotami mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.