El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu

El Niño během několika měsíců mimořádně zesílilo
Ještě na jaře 2026 panovaly v tropickém Pacifiku téměř neutrální podmínky, během léta ale El Niño prudce zesílilo. Podle říjnového hodnocení NOAA dosáhla zářijová odchylka teploty oceánu v klíčové oblasti Niño 3.4 přibližně +2,1 °C, ve východnější oblasti Niño 3 už +3,0 °C a v oblasti u pobřeží Jižní Ameriky +3,9 °C. V některých částech rovníkového Pacifiku přesahovaly aktuální anomálie dokonce +4 °C. NOAA zároveň očekává silné až velmi silné El Niño nejméně během nadcházející zimy.
Obr. 1: Satelitní porovnání barvy Tichého oceánu 2. července 2026 (nahoře) a ve stejný den roku 2025 (dole). Během silného El Niña je v rovníkovém Pacifiku patrný posun k modřejším odstínům, který souvisí s úbytkem fytoplanktonu a omezeným přísunem živin z hlubších vrstev oceánu. Barvy vyjadřují dominantní vlnovou délku světla odráženého od hladiny. Zdroj: NASA/PACE.
Silné oteplení přitom není pouze tenká vrstva na hladině. NOAA sleduje výrazně nadprůměrné množství tepla také pod povrchem a hlubší než obvyklou termoklinu. Už během první poloviny roku se přes Pacifik šířily takzvané Kelvinovy vlny, tedy rozsáhlé pulzy teplé vody postupující od západu směrem k Jižní Americe. NASA uvádí, že ve východním Pacifiku zvýšily místy hladinu oceánu asi o 30 až 40 centimetrů, zatímco v oblasti Indonésie a severní Austrálie byla hladina naopak přibližně o 15 až 20 centimetrů nižší než obvykle.
Satelity nyní zachytily i změnu barvy oceánu
Jedním z nejzajímavějších projevů letošního El Niña je změna barvy rovníkového Pacifiku. Družice NASA PACE, vypuštěná v roce 2024, dokáže pomocí přístroje Ocean Color Instrument velmi detailně měřit spektrum světla odraženého od oceánu. Data z posledních měsíců ukazují, že některé oblasti podél rovníku jsou oproti roku 2025 měřitelně modřejší. Nejde přitom o změnu, kterou bychom museli nutně dramaticky pozorovat pouhým okem z pobřeží. Satelit zachycuje jemné změny spektrálních vlastností vody, které souvisejí s množstvím a složením látek v oceánu.
Hlavním důvodem je fytoplankton, mikroskopické organismy tvořící základ mořského potravního řetězce. Za běžných podmínek ženou pasáty teplou povrchovou vodu směrem k západnímu Pacifiku a u pobřeží Jižní Ameriky ji nahrazuje studenější hlubinná voda bohatá na živiny. Právě ta podporuje vysokou biologickou produktivitu oceánu. Během El Niña pasáty slábnou, teplá voda se rozlévá dále na východ a upwelling, tedy výstup hlubinné vody, se omezuje. K povrchu se tak dostává méně živin, fytoplanktonu ubývá a voda ztrácí část zelenějších odstínů. NASA na letošních mapách skutečně sleduje zmenšování zelenější oblasti západního rovníkového Pacifiku a její nahrazování modřejší vodou.
Změna barvy může znamenat změny celého ekosystému
Úbytek fytoplanktonu není pouze zajímavým optickým efektem. Fytoplankton stojí na samotném začátku rozsáhlého potravního řetězce - živí se jím zooplankton, ten je potravou pro ryby a změny se následně mohou přenášet k větším mořským živočichům i rybolovu. Silné El Niño proto v minulosti výrazně měnilo rozmístění rybích populací a produktivitu některých lovišť u pobřeží Jižní Ameriky. NASA upozorňuje, že při omezení dostupných živin může část mořského života hledat nová krmná území. Letošní epizoda je navíc první silné El Niño, které PACE sleduje svým hyperspektrálním přístrojem, takže vědci dostávají dosud mimořádně detailní pohled na biologickou odezvu oceánu.
Obr. 2: Teplota hladiny Tichého oceánu je v rovníkové oblasti výrazně teplejší než je normál (zdroj: NASA)
Dopady El Niña sahají daleko za Tichý oceán
El Niño je především propojený oceánsko-atmosférický jev. Změna rozložení teplot v Pacifiku mění polohu tropické bouřkové aktivity, Walkerovu cirkulaci i velkoprostorové proudění v atmosféře. Následkem mohou být výrazné změny srážek, sucha nebo teplot v mnoha částech světa. Vliv na Evropu je podstatně méně přímočarý než například v Americe nebo Austrálii, protože jej výrazně modifikují Atlantik, severoatlantická oscilace, tryskové proudění a stav polárního víru. Současná epizoda nicméně patří k mimořádně silným a podle NOAA má El Niño zůstat dominantním stavem Pacifiku minimálně do jara 2027.
Pohled družic tak letos nabízí neobvykle názornou ukázku toho, jak hluboko může El Niño zasáhnout do fungování oceánu. Mění nejen jeho teplotu a výšku hladiny, ale také dostupnost živin, množství mikroskopického života a nakonec i samotnou barvu, kterou oceán vidí z vesmíru.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz