Francouzský robot CENTURIO-X30 má krýt pěchotu místo obrněných vozidel. Kanonem ráže 30 mm pálí až na 1 500 metrů

Pěší jednotka sama mnoho palebné síly neunese, a proto ji na bojišti obvykle doprovázejí obrněná vozidla s těžšími zbraněmi. Kdo je pošle dopředu, riskuje ztrátu stroje, který stojí hodně peněz, takže je velitelé někdy raději drží vzadu. CENTURIO-X30 od francouzské pobočky KNDS má zaplnit místo, které tím vzniká. Jezdí s vojáky, kteří už vystoupili z transportérů nebo bojových vozidel pěchoty a dál postupují pěšmo, a střílí za ně.
Kolik ran za minutu stihne kanon ráže 30 mm na robotu
Hlavní zbraní robota je kanon ráže 30 mm. Podle serveru TheDefensePost má dostřel až 1 500 metrů, takže robot může pěchotu podporovat palbou na cíle vzdálené půldruhého kilometru. Kadence 225 ran za minutu znamená necelé čtyři rány za sekundu. Zaměřovací systém navíc podle stejného zdroje pracuje i v noci a za špatného počasí, takže palebná podpora nemusí končit se setměním.
Kanon zvládne celé spektrum munice včetně tříštivé a průbojné. S takovou výbavou by měl robot rozprášit skupinu pěchoty a poradit si i se slaběji pancéřovanou technikou. Proti silně obrněným cílům žádné údaje uvedené nejsou.
Všechny tyto parametry pocházejí z prezentace na výstavě IDEX 2025, odkud o robotovi psali redaktoři serveru Sofrep. Jde o čísla výrobce a výsledky nezávislých zkoušek zatím k dispozici nejsou. Sofrep stroj popsal jako konstrukci určenou speciálně k podpoře sesednuté pěchoty a vedle palebné síly vyzdvihl i pokročilou navigaci.
Jak daleko sahá autonomie stroje, který jezdí s vojáky
Server ArmyRecognition připisuje robotovi pokročilé autonomní funkce. Prakticky to znamená, že řadu úkolů, především navigaci, má zvládat bez zásahu člověka. Kde se začíná střílet, bude rozhodovat nejspíš operátor. Stroj, který jede těsně vedle vlastních vojáků a sám by zahájil palbu, by představoval neúměrně vysoké riziko zásahu vlastní pěchoty.
Autonomie se hodí hlavně při přesunech. Několik robotů se může pohybovat v konvoji, ve kterém operátor řídí jen první vůz a ostatní ho zřejmě samy následují. Uplatnění má také při hlídkování, kdy se nebojuje a stroj může jezdit trasu sám.
Proč by robota mohla vyřadit i obyčejná útočná puška
Výrobce zatím neuvedl, jak dlouho robot vydrží v provozu a jak daleko dojede. Pro stroj, který má podporovat pěchotu přímo v boji, je to zásadní údaj. Když mu dojde energie uprostřed střetnutí, vojáci o palebnou podporu přijdou právě ve chvíli, kdy ji potřebují nejvíc.
Otevřená zůstává i ochrana. Zcela nepancéřované vozidlo by mohla vyřadit už střelba z běžné útočné pušky, zatímco pancéřování přidává hmotnost a snižuje dojezd i pohyblivost. Celý smysl robota stojí na tom, že má být méně zranitelný a levnější než obrněná vozidla, která nahrazuje. Bez údajů o pancíři a ceně se to posoudit nedá.
KNDS stroj představila na výstavě IDEX 2025 a Sofrep o něm informoval 22. února 2025. Údaje o výdrži, dojezdu ani míře ochrany v dosud zveřejněných podkladech nejsou.