„To pak uvidíte,“ vzkázal Rutte Rusům pro případ útoku. Na východním křídle NATO stojí devět bojových uskupení

Ve středu 14. října 2026 stál Rutte v estonské metropoli vedle tamního premiéra, když se ho novinář zeptal, co konkrétně by NATO podniklo, kdyby Rusko zaútočilo. Odpověď zněla: „Co přesně uděláme, pokud budou Rusové tak hloupí a zaútočí… to pak uvidíte.“ Mlčení o postupu je u odstrašení záměr: Moskva má vědět, že aliance na odpověď má, a o zbytku si domýšlet. Rutte zároveň zopakoval, že NATO dnes nevidí žádnou bezprostřední vojenskou hrozbu proti svému území a masivní přesun ruských vojsk k hranicím aliance nezaznamenalo.
Kdo od července velí pozemní obraně Estonska a Lotyšska
Klidný tón šéfa aliance se opírá o to, co je na východním křídle už rozmístěno. Devět mnohonárodních bojových uskupení stojí v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Finsku. Jsou plně bojeschopná, zapojená do velitelské struktury NATO a v případě potřeby se dají rozšířit až na velikost brigády.
Za nimi stojí regionální obranné plány, předem určené posily a systém rychlé reakce, který má vrstvy připravenosti od nuly do 180 dnů. Z takového rozpětí je vidět, že část posil dorazí okamžitě a část až po měsících. Kolik vojáků spadá do které vrstvy, zveřejněné informace neuvádějí.
Od července 2026 drží taktické velení pozemní obrany Estonska a Lotyšska První německo-nizozemský sbor. V Baltském moři mezitím běží operace Baltic Sentry, kterou aliance spustila po incidentu s podmořským kabelem.
Rutteho výklad hybridních útoků stojí na neúspěchu Moskvy na Ukrajině
Ve svém projevu na Tallinn University of Technology označil Rutte ruské hybridní operace, tedy sabotáže, kyberútoky a narušování infrastruktury, za „projev slabosti“. Rusové podle něj takto jednají, „protože jsou slabí“.
Podle agentury AP vysvětluje Rutte přibývající hybridní incidenty tím, že Moskva válku na Ukrajině nezvládá a hledá jiné nástroje, jak na Západ tlačit. Cílem takové kampaně je oslabit podporu Ukrajiny a rozložit jednotu spojenců zevnitř. Země, která by měla sílu na přímý střet s aliancí 32 států, by podle této úvahy nemusela zapalovat sklady a přestřihávat kabely.
Označení „slabost“ ovšem škody nezmenšuje. Konvenční útok na území NATO dnes nehrozí, a reálným rizikem tak zůstávají právě sabotáže, kyberútoky a tlak na infrastrukturu, tedy přesně to, co Rutte popisuje jako projev ruské slabosti. Výrok, že Rusové nemohou vyhrát, v Tallinnu doslova nepronesl, k takovému závěru jen směřuje jeho argumentace.
Estonský ministr obrany čeká, že Rusko po Ukrajině někoho otestuje
Den před Rutteho návštěvou poskytl estonský ministr obrany Martin Herem rozhovor serveru European Pravda. Podle něj Rusko po zastavení nebo zmrazení války na Ukrajině „určitě někoho otestuje“ a může chtít „rozbít NATO“. S Ruttem se přímo nepře, protože mluví o jiném časovém horizontu: Rutte popisuje současný stav, Herem výhled na dobu po válce.
Na takový výhled odpovídá rozhodnutí summitu NATO v Haagu z června 2025. Spojenci se tam zavázali dávat na obranu do roku 2035 pět procent HDP, z toho nejméně 3,5 procenta na jádrové vojenské potřeby. Jde o rozpočtové závazky, které mění podobu armád.
Haagský závazek má pevný termín v roce 2035, kdežto Herem spojuje riziko s koncem války na Ukrajině, jehož datum nikdo neuvádí. Pokud válka skončí dřív, přijde ruský test, před kterým Herem varuje, ve chvíli, kdy navýšené rozpočty ještě nebudou naplno v armádách.
Čeští vojáci stojí v bojových uskupeních tří spojeneckých zemí
Alianční záruka platí i pro české území, článek 5 Severoatlantické smlouvy se na něj vztahuje stejně jako na Pobaltí. Česko do společné obrany zároveň přispívá: jeho vojáci slouží v bojových uskupeních v Lotyšsku, Litvě a na Slovensku. Slovenské uskupení vede Španělsko a kromě Česka do něj posílají vojáky také Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.
Ochrana českého území se tak opírá o celou alianční soustavu, od regionálních obranných plánů přes integrovanou protivzdušnou obranu až po Alianční síly rychlé reakce. Ty lze rychle nasadit a velí jim vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě. Mechanismus rychlého posílení na souši, na moři, ve vzduchu i v kyberprostoru prověřilo začátkem roku cvičení Steadfast Dart 26.