Levná SUV z Číny dostávají od Octavie lekci na pumpě i v kufru. Do Combi se vejde nejméně o 270 litrů víc než do Omody

Na jedné straně stojí Octavia 1.5 TSI mHEV jako liftback i kombi. Na druhé je Omoda 5 s motorem 1.6 TGDI a automatem, MG HS se zážehovou 1.5 TGI a MG ZS. Výrobci čínské modely prezentují jako úsporné crossovery. Nejpříznivější číslo pro Octavii, 4,6 litru na sto kilometrů, pochází z vlastní úsporné jízdy redakce AutoŽivě se čtyřmi lidmi v autě.
Dva litry na sto kilometrů dělají při 20 000 km ročně 14 tisíc korun
Podle oficiálních údajů Škody spálí Octavia 1.5 TSI mHEV v kombinovaném cyklu WLTP 4,8 až 5,2 litru na sto kilometrů. Přesná hodnota záleží na verzi a převodovce. Omoda 5 s motorem 1.6 TGDI a automatem má v českých technických údajích 7,0 litru, takže mezi katalogovými hodnotami obou aut je rozdíl zhruba dvou litrů na každých sto kilometrů.
Rodina s ročním nájezdem 20 000 km tak u Omody 5 natankuje asi o 400 litrů benzinu víc. Natural 95 stál v závěru roku 2025 průměrně kolem 35 Kč za litr, a rozdíl tedy dělá 14 tisíc korun ročně. U MG HS, které udává 7,4 až 7,6 litru, vychází rozdíl ještě vyšší.
Výpočet se 14 tisíci korunami ale platí jen pro katalogové hodnoty. Nezávislé testy naměřily u Octavie v běžném provozu 5,5 až 6,0 litru. Německý ADAC v Ecotestu došel ke zhruba 5,8 litru a český test k podobnému číslu. Redakční výsledek 4,6 litru leží dokonce pod katalogovou hodnotou, kterou podle AutoŽivě většina řidičů v běžném provozu překračuje, a ukazuje tedy hranici možného, ne běžnou spotřebu. Naměřené číslo má v datech i MG ZS, které v testu AutoRevue jezdilo kolem 6,5 litru. Proti 5,8 litru Octavie je to rozdíl 0,7 litru. Při stejném nájezdu a ceně benzinu to dělá zhruba 4 900 Kč ročně, tedy asi třetinu katalogového výpočtu.
Přes 40 procent kufru zmizí při přestupu z Octavie Combi do Omody 5
Octavia liftback nabízí 600 litrů zavazadlového prostoru, Combi 640 litrů. Omoda 5 má podle českých materiálů zhruba 360 až 370 litrů. Proti Combi je to rozdíl 270 až 280 litrů, tedy nejméně o 270 litrů. Majitel Omody 5 tak má k dispozici necelých 60 procent kufru, který by měl v kombi Octavie.
V diskusích Češi často označují Omodu 5 a MG HS za „stejně velké, ale levnější“ alternativy Octavie, objemy kufrů ale první polovině toho tvrzení odporují. MG ZS má v testu uvedeno 443 litrů. Nejprostornější z čínské trojice je MG HS s 507 litry, a přesto zaostává za liftbackem Octavie o 93 litrů a za Combi o 133 litrů.
Dva desetipalcové displeje už v nejlevnější Octavii za 609 900 Kč
Oficiální český web Škody uvádí Octavii od 609 900 Kč. Už základní verze má desetipalcový infotainment a stejně velký virtuální kokpit. Z dostupných údajů ale nevyplývá, zda za tuto cenu dostanete i motor 1.5 TSI mHEV, se kterým pracuje celé srovnání spotřeby.
Pro tvrzení, že Octavia levná SUV poráží i cenou, chybí v datech AutoŽivě to nejzákladnější, totiž ceníky Omody 5, MG HS a MG ZS. Bez nich zůstává pořizovací cena jedinou položkou, kterou čtenář nemá s čím porovnat, a srovnání tak stojí na spotřebě a kufru. Na rozpočet rodiny přitom pořizovací cena dopadne jako první. AutoŽivě přitom samo dlouho kritizovalo, že se Octavia cenou čím dál víc vzdaluje svým zákazníkům.
Vyšší výbavy přidávají Matrix LED světlomety druhé generace s 36 segmenty a USB C s nabíjením až 45 W. K nim patří i karta KESSY Advanced, která auto sama odemkne, když se řidič přiblíží, a zamkne, když odchází.
Kolik ztratí Omoda nebo MG při dalším prodeji, česká data zatím neukazují
Celkové náklady na vlastnictví tvoří čtyři položky: pořizovací cena, spotřeba paliva, ceny servisu a dílů a propad hodnoty při dalším prodeji. Analýzy trhu s ojetinami ukazují u Octavie mediánový pokles ceny po prvním roce zhruba o 19 až 22 procent. U auta za 609 900 Kč by to odpovídalo ztrátě přibližně 116 až 134 tisíc korun. Některé prémiové elektromobily podle dostupných analýz ztrácejí po prvním roce přes 40 procent.
Pro Omodu a MG metodicky srovnatelná veřejná data z českého trhu zatím nejsou. Nejistota, za kolik půjde auto za pár let prodat, je pro kupujícího sama o sobě riziko. Ceny servisu a dílů nejsou vyčíslené ani u jednoho z aut. U čínských modelů tak chybějí čísla pro dvě ze čtyř položek celkových nákladů a kvůli chybějícím ceníkům k tomu i pro pořizovací cenu.
Cla tuto rovnici nezmění. Nařízení Evropské komise 2024/2754 zavádí vyrovnávací cla hlavně na nové bateriové elektromobily z Číny, benzinové a hybridní modely z něj vyjímá. Benzinové verze Omody 5, MG HS a MG ZS se proto na českém trhu prodávají bez tohoto cla. Škoda podle tiskové zprávy z 28. ledna 2025 drží na domácím trhu podíl 33,7 procenta a opírá se o silnou servisní síť.