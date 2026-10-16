Němci chtějí posadit seniory za volant vedle instruktora. Povinná jízda od 75 let by se týkala 5,9 milionu řidičů

V Německu dnes nikdo nepřijde o řidičský průkaz jen proto, že dosáhl určitého věku. Paragraf 2 odstavec 4 zákona o silničním provozu StVG a prováděcí vyhláška FeV dávají úřadům prostor posuzovat každého řidiče individuálně podle jeho zdravotní způsobilosti. Zpětnovazební jízda (německy Rückmeldefahrt), kterou navrhuje svaz TÜV-Verband, by do tohoto systému poprvé vnesla povinnost navázanou na věk.
Kolik Němců nad 65 let by se nechalo prozkoušet instruktorem
TÜV-Verband, tedy svaz technických zkušeben, prosazuje zpětnovazební jízdy jako povinné pro všechny řidiče od 75 let. Podle odhadu pojišťovacího svazu GDV dnes v Německu řídí zhruba 5,9 milionu lidí v tomto věku. Návrh by tak nemířil na okrajovou skupinu. Za volant s instruktorem by musely usednout miliony lidí.
Federální ministr dopravy Volker Wissing povinné plošné prohlídky podle věku opakovaně odmítá a trvá na dobrovolnosti.
Průzkum agentury Forsa, který podporu návrhu měřil, si objednal sám TÜV-Verband, tedy strana, která povinné jízdy prosazuje. Jeho výsledky je proto potřeba číst s touto výhradou. Za smysluplné označilo zpětnovazební jízdy od 75 let 85 procent Němců. Ve skupině nad 65 let, která má k navrhované hranici nejblíž, souhlasilo 73 procent dotázaných.
Víc než tři čtvrtiny nehod s řidičem nad 75 let zavinil on sám
Spolkový statistický úřad Destatis spočítal, jak často nese vinu senior, který se účastní nehody. U řidičů nad 65 let je to 68,1 procenta případů. Ve skupině nad 75 let podíl stoupá na 76,7 procenta, což je nejvíc ze všech věkových kategorií.
Vzhledem ke svému počtu se přitom senioři do nehod dostávají méně často než mladší řidiči. Lidé nad 65 let tvoří 22,3 procenta obyvatel Německa a mezi účastníky nehod jich je 15,2 procenta. U lidí nad 75 let je to 11,0 procenta populace a 6,8 procenta účastníků nehod. Mezi účastníky nehod jich je tedy téměř o dvě pětiny méně, než by odpovídalo jejich podílu na populaci.
Obě řady čísel dohromady popisují skupinu, která se do nehod dostává méně, ale když se do nich dostane, bývá nejčastěji viníkem. Tento rozpor posunul německou diskusi od odebírání průkazů k jemnějším nástrojům, jako je právě zpětnovazební jízda.
Jízda bez známky a bez hlášení úřadům: co se při ní senior dozví
Německá rada pro dopravní bezpečnost DVR popisuje zpětnovazební jízdu jako společnou cestu seniora s instruktorem, po které následuje podrobný rozbor jeho silných a slabých stránek za volantem. Instruktor může doporučit, aby se řidič vyhýbal nočním jízdám, dálnicím nebo dlouhým cestám. Rodina i pojišťovna se pak mohou opřít o konkrétní doporučení, které odborník sepsal.
Známka se při ní neuděluje, oficiální posudek o způsobilosti k řízení nevzniká a výsledek se úřadům nehlásí. Povinná jízda, po které nikam nejde žádné hlášení, tedy sama nikomu řidičák vzít nemůže. Velmi podobnou kontrolu dnes nabízí autoklub ADAC pod názvem Fahr-Fitness-Check. Je dobrovolná, důvěrná a její výsledky se úřadům také neoznamují.
Pojišťovací výzkumný ústav Unfallforschung der Versicherer sledoval v pilotních projektech z let 2019 a 2022 přes 240 řidičů a zjistil, že po absolvování jízdy dělali senioři statisticky méně chyb. Jako podklad pro povinnost, která by se týkala milionů lidí, je takový vzorek úzký.
Co smí Česko starším řidičům nařídit podle nové evropské směrnice
Modernizovaná směrnice EU o řidičských průkazech platí stejně pro Německo i pro Česko a jednotné prohlídky pro seniory nezavádí. Při prvním vydání průkazu dovoluje státům zvolit buď lékařskou prohlídku, nebo sebehodnoticí dotazník. O tom, zda budou při prodlužování průkazu řidiče kontrolovat a zda jim po 65. roce zkrátí platnost dokladu, rozhodují jednotlivé vlády. Věk pro povinné zdravotní testy Brusel nestanovuje.
Některé země této možnosti využívají přísněji než Německo. Švýcarsko ve vyhlášce o silničním provozu VZV, konkrétně v článku 27, ukládá každému řidiči od 75 let lékařskou kontrolu každé dva roky. Itálie zvolila jiný model a lidem po sedmdesátce zkracuje platnost řidičského průkazu na tři roky, takže s úřady přicházejí do styku častěji.
Pokud by Česko zavedlo zpětnovazební jízdy nebo pravidelné kontroly starších řidičů, šlo by o rozhodnutí domácí politiky. Směrnice pro skupiny A a B závazně stanovuje maximální platnost průkazu 15 let a povinnost zavést digitální řidičský průkaz nejpozději do roku 2030.