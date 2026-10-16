Čína chystá obra, který může sesadit americký Ford z trůnu. Type 004 má mít výtlak 110 000 tun, Ford jen 100 000

Spojené státy provozují 11 velkých letadlových lodí s jaderným pohonem a na oceánech se jim nikdo nevyrovná. Jedinou další zemí, která má jaderně poháněnou letadlovou loď typu CATOBAR, je Francie, a i ta má jen jednu, menší. Čína chce náskok Američanů zkrátit lodí Type 004. Kdy bude dokončená a připravená k nasazení, zatím nikdo neví.
Stavbu potvrdily až snímky, které přesvědčily i skeptického analytika
Oficiálních informací o Type 004 je málo. Rozbory se opírají o údaje, které zveřejnila sama Čína, a o satelitní snímky z loděnice. Ještě na začátku roku 2025 nebylo jisté ani to, že se loď vůbec staví. Analytik vystupující na síti X pod přezdívkou @RupprechtDeino o sobě píše, že bývá skeptický. Dne 13. února 2025 přesto napsal, že nové záběry mohou být vůbec prvním důkazem, že Type 004 vzniká.
Všechna čísla o čínské lodi v dalších odstavcích jsou proto odhady, nebo vycházejí z toho, co je vidět na snímcích.
Kolik letadel pojme loď, která má být těžší než Ford
Podle Wikipedie má Type 004 mít výtlak 110 000 tun a některé odhady jdou ještě výš. Lodě třídy Gerald R. Ford mají podle serveru Naval-Technology výtlak 100 000 tun. Čínská loď by tedy byla zhruba o desetinu těžší a velikostí by předstihla nejmodernější americké letadlové lodě.
Délkou se obě lodě nejspíš liší jen málo. Ford měří 333 metrů, rozměry Type 004 zatím známé nejsou. Pro bojovou sílu je důležitější počet letadel na palubě. Ford jich nese víc než 75, pravděpodobně však nejvýš 90. U Type 004 údaj chybí, ale větší výtlak a zřejmě i větší šířka by mohly znamenat prostornější hangáry. Do nich by se pak vešlo až 100 letounů a vrtulníků.
Stovka strojů je nejslabší číslo celého srovnání. Neopírá se o snímky ani o čínské údaje, jen o úvahu, že z většího výtlaku plyne víc místa. A samotný výtlak je převzatý z Wikipedie a neoficiálních odhadů.
Čtyři elektromagnetické katapulty srovnávají denní tempo startů
O síle letadlové lodi nerozhoduje jen počet letadel, ale i to, kolik jich dokáže za den vypustit a znovu přijmout. Ford jich zvládne odbavit až 270 denně a opírá se přitom o čtyři elektromagnetické katapulty. Podle rozboru záběrů ze stavby, který zveřejnil web TWZ, má i Type 004 dostat čtveřici katapultů téhož typu.
Pokud se to potvrdí, budou obě lodě schopné nasadit podobnou leteckou sílu. Strop bude u obou určovat počet katapultů a jejich výkon. Jak si čínské katapulty povedou ve srovnání s americkými, se z dostupných podkladů zatím odhadnout nedá.
Rozhodnou piloti. Čína má s katapulty zkušenost z jediné lodi
Americké námořnictvo staví své palubní letectvo na strojích Boeing F/A-18E/F Super Hornet a Lockheed Martin F-35C Lightning II. Čína nasazuje Shenyang J-15 Flying Shark a nově Shenyang J-35. Pokud budou letouny na obou stranách srovnatelné, rozhodne o výsledku případného střetnutí výcvik posádek.
Ve výcviku má Čína nejslabší výchozí pozici. Spojené státy provozují letadlové lodě desítky let a dnes jich mají jedenáct velkých. Čína má tři menší letadlové lodě a katapulty má jen jedna z nich.