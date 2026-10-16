Zvažoval konec kariéry, pak dal gól Španělsku. Nedvědovi kvůli Slámovi volají kluby, ve hře je i Premier League

Během srazu si Sláma vyměnil dres s Trentem Alexanderem-Arnoldem. Ještě v červnu přitom sedmadvacetiletý rodák z Mikulovic na Jesenicku řešil, jestli o něj v Olomouci vůbec stojí. Od té doby stihl podepsat v Jablonci a s novým klubem vyřadit skotské Rangers v play-off Konferenční ligy.
Do nominace se dostal až po šesti omluvenkách, pak nevynechal ani zápas
Reprezentační trenér Santi Denia Slámu v původní nominaci neměl. Sraz ale zasáhla vlna zdravotních potíží a šest hráčů se omluvilo, mezi nimi David Jurásek, Tomáš Vlček a David Zima. Denia proto dodatečně povolal Ondřeje Kričfaluše, Martina Vitíka a Slámu.
Hráč, se kterým se počítalo jako s nouzovou variantou, nastoupil hned v prvním zápase od začátku. Proti Chorvatsku 26. září absolvoval debut v základní sestavě a Česko prohrálo 1:2. O tři dny později hrál od první minuty proti Anglii, které Česko podlehlo 0:2. Ve Španělsku 3. října šel do hry znovu od začátku a skóroval. Sérii uzavřel 6. října na Wembley, kde Angličané zvítězili 3:0.
V elitní skupině A3 Ligy národů Česko prohrálo všechny čtyři zápasy a vstřelilo v nich dva góly. Jeden z nich dal nováček, který v původní nominaci vůbec nebyl.
Gól, sedm vyhraných soubojů a přes 90 procent přesných přihrávek
Večer v Oviedu se Slámovi zkomplikoval okamžitě. Lamine Yamal, kterého měl na své straně hlídat, skóroval v 6. minutě a celý první poločas mu dával pořádně zabrat. Kolem půlhodiny hry přidal druhý španělský gól Rodri. Sláma po zápase popsal, jak na Yamala chtěl jít: být důrazný, hrát na hraně a znechutit mu hru.
Po přestávce Česko hrálo lépe. V 69. minutě poslal Adam Hložek míč do vápna a Sláma snížil. Krátce nato mohl vyrovnat Naderi, jeho gól ale sudí kvůli faulu neuznal. Následně byl vyloučen Ladislav Krejčí, český tlak opadl a v 89. minutě zápas rozhodl Mikel Merino. „Pískl docela rychle, takže nebyla možnost se moc dlouho těšit,“ řekl Sláma k neuznané brance.
Yamala Sláma nevypnul, Španěl skóroval a v prvním poločase ho trápil. Statistiky Opty, které zveřejnil web ČT sport, přesto vyznívají v jeho prospěch. Sedm vyhraných soubojů a tři obranné zákroky ukazují, že se po rychlém inkasovaném gólu nestáhl a do osobních soubojů chodil dál. Přesnost přihrávek přes 90 procent znamená, že při rozehrávce míč skoro neztrácel. Po zápase řekl, že by rád jel i na další sraz.
Podle Slámy stál za koncem v Sigmě člověk, jehož jméno neřekl
Do Sigmy Olomouc přišel jako kluk a strávil v ní sedmnáct let. Za áčko odehrál 105 soutěžních zápasů, z toho devadesát ligových, vyhrál s ním MOL Cup 2025 a zahrál si evropské poháry.
Myšlenky na úplný konec kariéry přišly ještě během hostování v Pardubicích v letech 2019 až 2021. Zranění ho vyřadila na dlouhé měsíce, lékaři si podle jeho slov nevěděli rady a fotbal ho přestal těšit. Zvažoval studium a jiný život, pokračovat ho přemluvili blízcí. „Jsem rád, že jsem to dřív nezabalil,“ řekl v podcastu Livesport Daily.
Poslední olomoucká sezona přinesla zranění, pokles formy a únavu z prostředí, ve kterém se pohyboval skoro celý život. Sigma v oficiálním oznámení uvedla, že už na jaře 2026 dospěla k závěru, že mu v odchodu bránit nebude, pokud přijde zajímavá nabídka pro klub i hráče. Sláma ve zmíněném podcastu tvrdil, že odchod nebyl z jeho iniciativy. Na klíčovém místě v klubu byl podle něj člověk, který ho v týmu nechtěl, a naznačil, že roli mohly hrát i osobnější důvody. Klubové oznámení popisuje odchod jako možnost výhodnou pro obě strany, hráčova verze jako rozhodnutí jednoho člověka, a dokud jedna ze stran neřekne víc, zůstává sporné, která platí. Na smlouvě mu tehdy zbýval poslední rok.
Proč dal Sláma přednost Jablonci před zájmem z Polska
Zbývající rok smlouvy využil Jablonec a jeho sportovní šéf Pelta. Sláma přestoupil 17. června 2026 a podepsal víceletý kontrakt. Severočeský klub měl na jaře kvůli zraněním potíže na levé straně obrany a hledal levonohého hráče v dobrém věku, který už má ligu prověřenou.
Rozhodl i trenér Luboš Kozel. Slámu znal z mládežnické reprezentace a věděl, co umí i v čem má rezervy. Agent Jiří Müller potvrdil, že se v létě o hráče zajímaly polské kluby, jejich jména ale nezveřejnil. Sláma zvolil prostředí, kde bude pravidelně nastupovat. „Potřeboval jsem změnu a od Jablonce jsem cítil velký zájem,“ vysvětlil v klubovém rozhovoru.
Jablonec po vyřazení Rangers postoupil do ligové fáze Konferenční ligy a v lize se drží v horní polovině tabulky. V nejvyšší soutěži má Sláma celkem 128 zápasů, jeden gól a třináct asistencí. Produktivita tedy jeho silnou stránkou není a do reprezentace ho dostala obranná práce. Do říjnové reprezentační pauzy odehrál za Jablonec šest ligových zápasů.
Nedvědovy telefony narážejí na přestupní pravidla FIFA
Sportovní ředitel reprezentace Pavel Nedvěd v pořadu Přímák na Sport.cz řekl, že mu po Slámových výkonech přišla „spousta telefonátů“ od „velice zajímavých klubů“ a že dveře do Premier League by mu nezavíral. Odhadl také, že Sláma bude na srazy jezdit i nadále, protože proti gigantům překvapil. Žádný klub ale nejmenoval a konkrétní nabídka ani částka zatím potvrzené nejsou. Do té doby jde o zájem, který nikdo mimo Nedvěda nedoložil.
Agent Müller připomíná, že při zavřeném přestupním okně se nic akutního neřeší. Pravidla FIFA běžný přestup hráče pod smlouvou mimo registrační období nedovolují, takže do zahraničí by Sláma mohl odejít nejdřív v zimním okně.
Transfermarkt mu v květnu přisoudil hodnotu zhruba 15 milionů korun. Odhad vznikl po slabší sezoně a v době, kdy byl Sláma v Olomouci navíc. Od té doby přibyly víceletá smlouva v Jablonci, čtyři reprezentační starty a gól Španělsku, takže květnová částka už jako vodítko pro jednání neobstojí a Jablonec do nich půjde ze silnější pozice.
Další příležitost ukázat se dostane ve čtvrtek ve 21:00. Jablonec otevírá ligovou fázi Konferenční ligy ve Freiburgu, u lídra bundesligy, který je v osmi soutěžních zápasech neporažený. Freiburský trenér Julian Schuster popsal Jablonec jako kompaktní tým, který po zisku míče rychle hraje dopředu. Sláma před odjezdem do Německa mluvil o pokusu o zázrak a dodal, že nechce lítat v oblacích.