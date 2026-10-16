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Začíná druhé kolo senátních voleb. K urnám míří lidé v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku

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V pátek 16. října ve 14 hodin se otevřely volební místnosti ve třech senátních obvodech Moravskoslezského kraje. Své zástupce v horní komoře Parlamentu budou vybírat lidé v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku. V pátek jsou volební místnosti otevřeny do 22 hodin, zítra potom od 8 do 14 hodin.
Začíná druhé kolo senátních voleb. K urnám míří lidé v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku

Začíná druhé kolo senátních voleb. K urnám míří lidé v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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