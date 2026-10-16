Začíná druhé kolo senátních voleb. K urnám míří lidé v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku

Starostka vs. porodník
V obvodu Ostrava-město minulý týden do druhého kola postoupil současný senátor a gynekolog Ondřej Šimetka, který kandiduje za ODS. Proti němu se postaví starostka Poruby z hnutí ANO Lucie Baránková Vilamová.
Šimetka první kolo voleb vyhrál, získal 46,47 procenta hlasů, druhá Baránková Vilamová potom o necelých 16 procentních bodů méně. K volbám přišlo 39,52 procenta voličů.
Primátor senátorem?
V obvodu Frýdek-Místek také obhajuje svůj post současná senátorka. Je jí Helena Pešatová za hnutí STAN. Pešatová získala minulý víkend 34,75 procenta hlasů. Proti ní kandiduje Petr Korč z uskupení Naše Město F-M, které vyhrálo ve Frýdku-Místku i komunální volby. Korč se tak pravděpodobně stane znovu frýdecko-místeckým primátorem.
Petr Korč řekl, že v případě jeho zvolení senátorem lze vykonávat obě funkce současně. „Myslím si, že jestli má nějaký souběh funkcí smysl, tak je to silný starosta nebo primátor a senátor,“ uvedl.
Ve vedení obce působí i Pešatová, je starostkou Frýdlantu nad Ostravicí. „Frýdek-Místek je velmi těžký soupeř. Tam je vlastně šestinásobné množství lidí, než já mám ve Frýdlantě. Potěšilo mě to, že hlasy šly napříč jak Frýdkem-Místkem, tak všemi většinou malými obcemi. Teď to bude záležet na lidech a budu je moc prosit, aby přišli znovu k volbám,“ řekla Pešatová.
Karviná bude mít v Senátu nového zástupce
Naopak v Karviné současný senátor Ondřej Feber z hnutí ANO letos nekandidoval a za tento obvod tak v Senátu usedne někdo nový. Bude to buď kandidátka hnutí ANO, starostka Orlové Lenka Brzyszkowská nebo Petr Kazík, který kandiduje za hnutí OK bývalého hejtmana Ivo Vondráka.
Brzyszkowská získala v prvním kole 33,62 procenta hlasů, druhý Kazík potom 14,31. „V první řadě bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj hlas. Jedeme prostě dál a je potřeba oslovit voliče, protože jak je známo, tak druhé kolo bývá volební účast velmi nízká. Budu se snažit maximálně oslovit voliče, aby přišli k volbám, že je to hodně důležité mít místo v Senátu. Udělám pro to maximum, abych byla úspěšná i v druhém kole,“ uvedla Brzyszkowská po prvním kole.
„Osobnosti pro kraj (OK) hledaly nějakou osobnost a v Karviné jsem známý díky sboru Permoník. Mám za sebou nepolitickou kariéru. Ta zkušenost je velmi pestrá a bohatá. Chtěl jsem, aby to lidé věděli, že ty mé schopnosti snad budou pro vykonávání senátorské funkce dostatečné a jak je vidět, tak to vyhodnotili pozitivně,“ okomentoval svou kandidaturu Kazík.