Rakouská klec na Brenneru: most Luegbrücke měří průměrnou rychlost, za překročení hrozí až 7 500 eur i ztráta auta

Most Luegbrücke leží na dálnici A13 mezi Innsbruckem a Brennerem, tedy na trase, kterou volí řidiči jedoucí do Itálie přes Mnichov a Garmisch-Partenkirchen. Od začátku roku 2025 přes něj rakouský správce dálnic ASFINAG standardně vede jen jeden pruh v každém směru, protože most prochází dlouhodobou rekonstrukcí. Podle německého autoklubu ADAC potrvá zhruba do konce roku 2030 a po celou tu dobu na mostě platí trvalý limit 60 km/h.
Kdo polovinu mostu projede osmdesátkou, zbytek musí dojet osmačtyřicítkou
Měření se jmenuje Section Control a pracuje jako dvojice bran. Kamera na vstupu přečte registrační značku a uloží čas vjezdu, kamera na výstupu udělá totéž. Software z obou časů spočítá průměrnou rychlost na úseku dlouhém zhruba 1,8 až 2 kilometry. Podle dopravních médií se měří v obou směrech, od začátku mostu až těsně před dálniční křižovatku Brenner-Nord, a systém běží denně bez přerušení.
Přesné hranice úseku ASFINAG na svém webu neuvádí. Odvodit se dají z poloh oficiálních webkamer u kilometru 31,34 a 32,75, takže měřená část vede přibližně od kilometru 31,3, kde most začíná, ke křižovatce Brenner-Nord na kilometru 32,75. Jiné zdroje uvádějí rozpětí 31,0 až 32,7. Úřad, který na mostě vybírá pokuty, by měl začátek a konec měření zveřejnit sám, místo aby si je řidiči skládali z umístění kamer.
Průměr nemilosrdně trestá oblíbenou taktiku rozjet se a před kamerou přibrzdit. Kdo projede první polovinu mostu rychlostí 80 km/h, musí druhou polovinu jet nejvýš 48 km/h, aby mu průměr vyšel přesně na šedesát. Tenhle výpočet platí bez ohledu na to, jestli je úsek dlouhý 1,8, nebo 2 kilometry. Krátké zpomalení u výjezdové kamery na výsledku skoro nic nezmění.
Od jaké rychlosti vám Rakušané mohou zabavit auto přímo na dálnici
Oficiální rakouský portál oesterreich.gv.at uvádí, že za překročení rychlosti o víc než 70 km/h mimo obec hrozí pokuta od 500 do 7 500 eur a k tomu odebrání řidičského průkazu. Při kurzu ČNB 24,24 Kč za euro ze 6. února 2026 to dělá zhruba 12 100 až 182 000 Kč. Dálnice A13 u Brenneru leží mimo obec, takže na mostě s limitem 60 km/h se do tohoto pásma dostane každý, kdo jede rychleji než 130 km/h.
Od 1. března 2024 navíc v Rakousku platí zákon proti takzvaným raserům. Při extrémním překročení, typicky o 90 km/h mimo obec, smí policie auto zabavit na místě a v následném řízení může rozhodnout i o jeho propadnutí státu. Na Luegbrücke to odpovídá rychlosti 150 km/h. Řidiči, který už dříve takhle jel, stačí k zabavení vozu překročení o 70 km/h, tedy 130 km/h na tomto mostě.
Pokuta z Tyrolska dorazí do Česka? Rozhoduje hranice 70 eur
Vymáhání napříč Unií upravuje rámcové rozhodnutí Rady 2005/214. Podle něj jeden členský stát uzná a vymůže pravomocnou finanční sankci uloženou v jiném státě, přičemž povinný výkon začíná od 70 eur. Nejnižší sazba za hrubé překročení rychlosti mimo obec je přitom 500 eur, tedy víc než sedminásobek této hranice.
Druhým nástrojem je směrnice (EU) 2015/413 o přeshraniční výměně informací. Úřadům umožňuje zjistit provozovatele vozidla v jiném státě EU a její aktualizované znění, platné od 19. ledna 2025, předávání údajů dál zjednodušuje. Představa, že rakouský úřad nedohledá majitele auta s českou značkou, tak od ledna 2025 stojí na ještě slabších základech než dřív.
Server Auto Živě uvádí, že se mu od čtenářů stále častěji ozývají lidé, kteří rakouskou pokutu ignorovali a zhruba o rok později ji museli řešit jako vymáhanou doma.
Proč tempomat patří na 55 až 58 km/h, i když se otevřou dva pruhy
ASFINAG pro Luegbrücke nezveřejňuje tabulku tolerancí. Dopravní organizace u rakouské Section Control popisují běžnou toleranci kolem 3 % nebo 3 km/h u rychlostí do 100 km/h. S limitem 60 km/h tedy zbývá rezerva jen pár kilometrů za hodinu a průměr nad zhruba 63 km/h už je sázka na to, že tolerance je opravdu taková. Tempomat nastavený na konstantních 55 až 58 km/h drží řidiče s jistotou pod limitem i pod hranicí tolerance.
Kdo se podívá na veřejné webkamery ASFINAG na mostě, uvidí podle pozorování redakce Auto Živě často kolonu aut, mezi nimi mnoho českých, která se pohybuje kolem 80 km/h. To je o 20 km/h nad limitem a daleko za jakoukoli popisovanou tolerancí.
Řidiče mate i proměnlivé uspořádání mostu. V dopravních špičkách ASFINAG občas otevírá dva pruhy v každém směru, aby omezil kolony, a dva pruhy mezi kamiony a karavany svádějí k dálničnímu tempu. Limit 60 km/h a měření průměrné rychlosti ale podle servisních článků ADAC platí celoročně, bez ohledu na počet pruhů, den v týdnu i sezónu. Limit je součástí rekonstrukce mostu, jejíž konec se odhaduje na konec roku 2030.