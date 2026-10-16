Plevel mezi dlaždicemi ráno vytrháte bez dřiny. Stačí ho večer zalít octem ředěným vodou 1:3 a lžící soli

Cesta z dlaždic, ze které trčí plevel, působí zanedbaně, a vytahat ho ze spár rukou stojí hodně času i sil. Nejjednodušší pomoc přitom stojí v každé spíži: obyčejný ocet nalitý přímo do spár má podle zahrádkářských návodů zabránit růstu plevele na dlouhou dobu. Kolik ta dlouhá doba je, návod neuvádí. S tak neurčitým slibem se nedá plánovat, kdy bude potřeba zásah zopakovat.
Co přesně patří do lahve kromě octa a soli
Silnější variantou je roztok, ve kterém se ocet spojí se solí. Ocet se nejprve rozředí vodou v poměru 1:3 a do směsi se přidá jedna polévková lžíce soli. Všechno se pak důkladně promíchá.
Posledním krokem je trocha prostředku na mytí nádobí. Kolik ho má být, recept neříká, a stejně tak neříká, do jakého objemu se lžíce soli sype. Lžíce soli v malé konvičce a lžíce soli v kbelíku znamenají úplně jinou koncentraci, takže poměr 1:3 je jediný údaj receptu, kterého se dá pevně držet.
Proč se roztok nanáší až večer a co s plevelem druhý den
Roztok se nanáší přímo na plevel, který ve spárách roste, nejlépe večer. Celou noc pak má čas působit. Druhý den jde plevel ze spár snadno vytrhat a stačí ho vyhodit nebo spálit.
Opatrnost vyžadují samotné dlaždice. Když na ně roztok steče, může na nich zůstat skvrna nebo se nepříjemně změní jejich barva. Roztok proto patří jen do spár, přímo na rostliny.
Komu kromě plevele uškodí sůl a ocet v zemi
Ocet ani sůl nerozlišují mezi plevelem a rostlinou, o kterou na zahradě stojíte. Poškodí i užitečné rostliny, na které se roztok dostane, a proto se nemá rozstřikovat po okolní zeleni.
Druhé riziko se týká půdy. Sůl v zemi může snížit její úrodnost a velké množství octa škodí užitečným půdním organismům. U cesty, která vede kolem zeleninových nebo okrasných záhonů, platí jednoznačné pravidlo: v jejich těsné blízkosti se roztok ve větší míře nepoužívá nikdy.
Jedlá soda: šálek na dva litry vody a postřik každých pár dní
Šetrnější, i když méně účinnou cestou je jedlá soda. Jeden šálek se rozmíchá ve dvou litrech teplé vody, dokud se úplně nerozpustí, a roztok sody se nalije do rozprašovače. Stříká se přímo na plevel, na listy i ke kořenům.
Soda chce trpělivost. Postřik se opakuje několikrát v pravidelných intervalech, ideálně každých pár dní, dokud plevel úplně nezmizí.
Přívlastek šetrnější stojí na vratkých nohou. Tentýž návod upozorňuje, že soda umí silně zasáhnout i okolní rostliny, a v čem tedy její šetrnost spočívá, nevysvětluje. Doporučuje ji proto nanášet s velkou opatrností a jen na malé plochy nebo jednotlivé rostliny.