LED náhrady halogenů smíte mít už dnes, když víte jak. Rok 2026 přinese hlavně mlhovky, potkávací světla kolem 2028

Ministerstvo dopravy začalo LED náhrady halogenových žárovek H7, H4 a H1 národně schvalovat v roce 2022. Pro typ H7 tak učinilo rozhodnutím č. 3811 ze dne 20. 10. 2022. Schválení platí jako konstrukční část podle české legislativy a vztahuje se na konkrétní kombinace žárovky a auta uvedené v seznamu kompatibility výrobce. Majitel starší Octavie nebo Fabie tedy může legálně svítit LED náhradou, pokud v tom seznamu najde svůj vůz i svůj světlomet. Strach z kontroly přesto mezi řidiči drží a z předpisů je vidět proč.
Co technik STK hledá u světlometu dřív než samotnou žárovku
O legálnosti LED náhrady rozhodují dvě věci. Konkrétní kombinace žárovky a auta musí být v oficiálním seznamu kompatibility výrobce a na světlometu musí být schvalovací nálepka. Technik proto nejdřív hledá nálepku a teprve potom podle typu žárovky ověřuje, jestli kombinace odpovídá seznamu. Když nenajde ani jedno, sáhne po příloze vyhlášky 211/2018 Sb. Ta v položce 4.1.4.3.3 označuje zjevně nehomologovaný zdroj světla za vážnou závadu B. Auto pak z linky odjíždí bez platné technické a řidič přichází o možnost s ním legálně jezdit.
Soud v Ostravě v rozhodnutí 72 A 18/2020-38 potvrdil, že technici takovou úpravu posuzují podle vizuálně zjistitelných znaků. Rozhoduje tedy to, co je na voze vidět, a chybějící nálepka u světlometu je viditelná na první pohled. Rada z internetových diskusí, že levné LED na STK nikdo nepozná, s tímhle rozhodnutím neobstojí.
Druhé riziko čeká na silnici. Podle § 118a zákona 361/2000 Sb. smí policista auto, které vyhodnotí jako technicky nezpůsobilé, vyřadit z další jízdy. Podle § 6b téhož zákona může současně zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy techničák. Samotná jízda s nebezpečnou závadou je přestupkem podle § 125c.
Pět kroků, po kterých řidič s LED náhradou nemusí nic vysvětlovat
Nejdřív je potřeba zjistit, jakou patici světlomet používá, a zvolit LED náhradu národně schváleného typu H7, H4 nebo H1. Potom přijde na řadu online seznam kompatibility od Osramu nebo Philipsu. V něm musí figurovat konkrétní model auta i typ světlometu, například Octavia I s konkrétním číslem světlometu. Montovat má smysl až ve chvíli, kdy seznam s autem jednoznačně souhlasí.
Po montáži následuje nálepka. Osram výslovně vyžaduje nalepit přiloženou schvalovací nálepku na těleso světlometu nebo do motorového prostoru, protože slouží jako základní důkaz pro technika STK i pro policistu. Do přihrádky pak patří vytištěná dokumentace ke konkrétnímu modelu auta. Při kontrole ji řidič ukáže, pokud o ni hlídka požádá, a doloží tím soulad se schválením Ministerstva dopravy.
Posledním krokem je seřízení na regloskopu. Vyhláška 211/2018 Sb. hodnotí chybně nastavená světla také jako vážnou závadu B, konkrétně v položce 4.1.2.1. Homologovaná LED náhrada bez odborného seřízení tedy může na STK skončit ve stejné kategorii závad jako neschválená žárovka.
Neschválené LED ušetří přes tisíc korun, opakovaná STK stojí stovky
Homologované LED náhrady H7 nebo H4 od Osramu a Philipsu se v českých e-shopech prodávají zhruba za 2 399 až 2 999 Kč za pár. Neznačkové H7 bez homologace nabízejí e-shopy za 450 až 1 244 Kč. Mezi nejlevnější homologovanou a nejdražší neschválenou sadou je tak rozdíl 1 155 Kč. V krajním případě, kdy se porovná nejdražší značková sada s nejlevnější neznačkovou, dosahuje rozdíl 2 549 Kč.
Opakovaná prohlídka kvůli závadě B stojí podle ceníků obvykle 290 až 600 Kč. Ani nejdražší opakovaná STK tedy úsporu nesmaže, protože po jejím odečtení zůstane z nejmenšího možného rozdílu ještě 555 Kč. Ke ztrátě peněz se ale přidá zkažený půlden. Za homologovanou náhradu proto mluví hlavně rizika, která v ceníku STK nenajdete: zákaz další jízdy a zadržený techničák.
Na univerzální LED do potkávacích světel se čeká až kolem roku 2028
V diskusích koluje představa, že se 1. ledna 2026 v Česku plošně zlegalizují všechny LED náhrady v potkávacích světlech. Harmonogram OSN takový krok neobsahuje. Pracovní skupina GRE při světovém fóru WP.29 v říjnu 2025 schválila návrh nových kategorií LED pro přední mlhovky s paticemi H8, H16 a HB4. Návrh poslala k projednání na březnové zasedání WP.29 v roce 2026.
Další vlny popisuje odborné shrnutí DrivingVisionNews jako průmyslový plán. V roce 2027 mají přijít na řadu dálková světla, typicky H9 nebo HB3. Kolem roku 2028 by měly následovat oficiální LED náhrady pro potkávací H1, H4 a H7. Ty už nebudou stát na národních schváleních. Opřou se o mezinárodní specifikaci R.E.5, která definuje společné kategorie světelných zdrojů pro všechny signatáře Úmluvy. Formální krok v rámci OSN mají zatím doložený jen mlhovky. Roky 2027 a 2028 je proto třeba brát jako výhled, se kterým počítá průmysl, protože žádné schválení za nimi zatím nestojí.
Výrobci se na tuhle etapu připravují už teď. Osram u typu H11 představuje LED žárovku označenou jako „ECE street-legal“, která platí univerzálně a nepotřebuje národní seznam kompatibility. Philips u řady Ultinon Pro6000 zdůrazňuje ECE schválení a průběžně rozšiřuje seznam vozidel, ve kterých lze tyto zdroje v běžném provozu používat. Nejbližším pevným termínem zůstává březnové zasedání WP.29 v roce 2026, na kterém se bude jednat o LED do mlhovek.