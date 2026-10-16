Ruský voják natočil na Doněcku vrak a sovětským kódem hlásil dva mrtvé. Ničení zásobovacích aut se víc než zdvojnásobilo

Voják projíždí kolem zasaženého ruského vozidla a vzrušeně komentuje, co vidí: „Jedna třístovka, dvě dvoustovky!“ Video se 15. října 2026 objevilo na telegramovém kanálu ButusovPlus a odtud se rychle dostalo do dalších médií. Nepůsobí výjimečně. Podobné záběry z doněckých silnic se v letošním roce objevují opakovaně.
Kód 200 pro padlé si ruská armáda přinesla z evakuačních letů
Číselné označování ztrát je v ruské armádě dědictvím sovětské éry. Padlý voják je „dvoustovka“, raněný „třístovka“. Původ je v letecké evakuaci: lety, které vezly padlé, nesly kódové označení „náklad 200“, lety s raněnými „náklad 300“. Kdo tyto dva kódy zná, rozumí ruskému frontovému hlášení bez překladu.
Žargon se drží v běžné komunikaci ruských vojáků, v oficiálních hlášeních i na sociálních sítích. Veřejně dostupný materiál analytického pracoviště NATO JALLC uvádí výrazy „cargo 200“ a „cargo 300“ jako stále živou součást ruského vojenského slangu. Západní armády pro totéž používají zkratky KIA, tedy zabit v boji, a WIA, raněn v boji.
Muž na videu tak instinktivně, a přímo do kamery, oznámil dva mrtvé a jednoho raněného.
Kolik útoků na ruské zásobování napočítali analytici za půl roku
„Cesta smrti“ je přezdívka, kterou si během roku 2026 vysloužily zásobovací trasy v Doněcké oblasti, podél nichž přibývají vraky ruské techniky. V červnu zachytilo jiné video ruskou kolonu na jedné z těchto tras. U silnice stálo nejméně jedenáct spálených vozidel po předchozích ukrajinských úderech. Tolik vraků na jediném úseku nevzniká nahodilým zásahem, je to výsledek soustavného lovu na jednu a tutéž silnici.
Rozsah ukazují data organizace ACLED z jejího říjnového reportu. Za první pololetí 2026 eviduje 361 útoků na ruskou logistickou síť v okupovaném jihu Ukrajiny, v průměru tedy zhruba dva útoky denně. Do Doněcké oblasti jich mířilo 97, což je víc než čtvrtina, a přezdívka tamních tras proto sedí. Devět z deseti zaznamenaných zásahů provedly drony a ve druhém čtvrtletí nebyl skoro den, kdy by k nějakému nedošlo. Zničené vozidlo s dvěma mrtvými a jedním raněným je v takovém tempu běžný den.
Institut pro studium války (ISW) v říjnové analýze popisuje, že Ukrajina od května 2026 vede systematickou kampaň proti ruským pozemním zásobovacím liniím. V období od května do září zničila více než dvojnásobek logistických vozidel a cisteren oproti pěti měsícům předtím. Kampaň měla tři fáze. Nejdřív přišly údery na ruskou protivzdušnou obranu a radary, které otevřely prostor, potom útoky na samotná vozidla na trasách. Od června se terčem stala celá logistická síť včetně mostů, železničních uzlů, pontonů a náhradních objížděk.
Sloupy a stromy v záběru prozradí, kde video vzniklo
Proč voják natáčel ztráty vlastní armády, z dostupných zdrojů nevyčteme. Dohledat se dá jen přeposlaná verze klipu, původní nahrání veřejně k dispozici není, a motiv konkrétního muže tak zůstává otevřený.
Obecný vzorec ale popsaný je. Britský think-tank RUSI ve své analýze vojáků a sociálních sítí mluví o době „saturace konektivitou“. Telefon má voják stále u sebe, zveřejnění trvá okamžik a dohled nad tím, co vojáci sdílejí, je v praxi slabý. Úplně sdílení zabránit je podle RUSI prakticky nemožné. Ruský parlament zveřejňování materiálů ze služby řešil už v roce 2019 a formální zákazy frontové natáčení nezastavily. Sedm let neúspěšné regulace znamená, že ruská armáda vlastním lidem nedokáže zabránit v prozrazování údajů o sobě samé.
Pro protivníka mají takové záběry konkrétní cenu. Britská vláda ve veřejném projevu o roli otevřených zdrojů ve válce na Ukrajině uvedla, že videa zveřejněná ruskými vojáky umožňují určit polohu podle krajiny, sloupů a linií stromů. Dá se z nich odhadnout typ a počet vozidel, vyhodnotit škody po úderu a vyčíst, v jakých časech se jednotky přesouvají.
Česká stopa: munice, výcvik a podpora dronové aliance
Říjnový zásah s žádnou konkrétní českou dodávkou spojit nelze. Nepřímý podíl na ukrajinské schopnosti dlouhodobě útočit na ruskou logistiku je ale doložený. Česká muniční iniciativa, jejíž pokračování v lednu 2026 potvrdila Bezpečnostní rada státu, pomáhá Ukrajině zajišťovat velkorážnou munici.
Nejblíž k útokům na zásobovací trasy má podpora dronů, protože drony podle ACLED stojí za devíti z deseti zásahů. Premiér Petr Fiala v říjnu 2025 vyjádřil podporu iniciativě Drone Alliance with Ukraine. Společné česko-ukrajinské vládní prohlášení z července 2024 navíc potvrzuje dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků v Česku a společné obranné projekty.