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Lidské bestie: Hermann Göring si užíval přepych, bral opioidy a pomáhal organizovat nacistické zločiny

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Bývalý letecký hrdina se stal jedním z nejmocnějších mužů Hitlerova Německa. Hermann Göring založil pruskou tajnou policii, řídil válečné hospodářství, podílel se na pronásledování Židů a obklopoval se majetkem zabaveným obětem nacismu. Jeho život provázely okázalé uniformy, záliba v umění i užívání opioidů. Za luxusní fasádou však stál jeden z hlavních organizátorů státního násilí.
Lidské bestie: Hermann Göring si užíval přepych, bral opioidy a pomáhal organizovat nacistické zločiny

Lidské bestie: Hermann Göring si užíval přepych, bral opioidy a pomáhal organizovat nacistické zločiny

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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