Nová čínská fregata Type 054B se může utkat s americkým torpédoborcem. Má přitom jen třetinu jeho odpalovacích buněk

Čínské námořnictvo je dnes podle počtu plavidel největší na světě. Velký podíl na tom mají menší lodě, které stojí méně než torpédoborce a loděnice je dokážou stavět ve velkých sériích. Nejčastějším typem jsou fregaty a nejmodernější z nich nese označení Type 054B. První kus už slouží v námořnictvu a záběry zveřejněné 12. února 2025 ukazují, že námořními zkouškami prochází druhá loď této třídy.
Jedna fregata na letadla, hladinové lodě i ponorky
Hlavní role nové fregaty je doprovodná. Typ 054B počítá s nasazením ve svazu kolem letadlové lodi nebo velké útočné výsadkové lodi, zvládne však i samostatné úkoly. Bojovat umí proti vzdušným cílům, hladinovým plavidlům i ponorkám. Server TWZ ji popisuje jako loď nacpanou novými technologiemi, ze které se v příštích letech může stát páteř čínského námořnictva.
Záď fregaty zabírá přistávací plocha a hangár pro vrtulník Harbin Z-20. Jde o čínskou kopii amerického Sikorsky S-70, kterou Číňané dále upravili.
Délkou se torpédoborci téměř vyrovná, výtlakem zaostává o tisíce tun
Oficiální rozměry Čína nezveřejnila. Wikipedia odhaduje délku fregaty na 147 až 150 metrů a výtlak na 5 500 až 6 000 tun. Se všemi údaji o velikosti lodi je proto potřeba zacházet jako s odhady.
Pro srovnání se nabízí americký torpédoborec třídy Arleigh Burke, který je v nejnovější verzi dlouhý 155,3 metru. Čínská loď je tedy kratší jen o pět až osm metrů. Výtlak torpédoborce ovšem dosahuje 9 700 tun, takže fregata je podle odhadu lehčí o 3 700 až 4 200 tun a váží necelé dvě třetiny toho, co americká loď.
Ve vzájemném střetu by fregata dokázala torpédoborec poškodit nebo i potopit. Totéž platí obráceně a torpédoborec má k dispozici větší palebnou sílu. Fregata naopak stojí méně peněz a dá se postavit ve větším počtu.
Co se nejspíš skrývá ve 32 odpalovacích buňkách
Na přímý boj s hladinovými loďmi nese Type 054B osm podzvukových protilodních střel YJ-83 s dosahem 180 kilometrů. Doplňuje je kanon ráže 100 milimetrů a radar typu AESA.
Protivzdušnou obranu zajišťuje vertikální odpalovací systém s 32 buňkami. Arleigh Burke jich má 96, tedy třikrát víc. Server NavalNews uvádí, že v buňkách čínské fregaty jsou pravděpodobně vylepšené střely středního dosahu HQ-16, které by měly zasáhnout vzdušný cíl až na vzdálenost 160 kilometrů. U obsahu buněk jde tedy o předpoklad, který Čína nepotvrdila.
Celé srovnání s americkým torpédoborcem tak stojí na odhadech rozměrů a na domněnce o výzbroji. Jistý je jen poměr odpalovacích buněk a ten mluví jasně ve prospěch Arleigh Burke.
Sériová výroba má čínské lodě dostat až do Indického oceánu
Hlavní argument pro fregatu Type 054B je cena, kterou ale žádný z dostupných zdrojů nevyčísluje. Nevíme tedy, kolik fregat by Čína postavila za cenu jednoho torpédoborce, a právě na tom poměru závisí, jestli se početní převaha vyplatí.
Očekává se, že Čína bude tyto fregaty v následujících letech vyrábět ve velkých počtech. Spolu s dalšími plavidly by mohly čínskému námořnictvu umožnit působit hluboko v Pacifiku, v Indickém oceánu i v dalších oblastech. Zatím jsou známé dvě lodě této třídy: první už slouží a druhá v únoru 2025 prošla námořními zkouškami.