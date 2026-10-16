Mistr světa Rozsíval vydělal v NHL přes 850 milionů. Na autech pak s bratrem podle Blesku prodělal 80 milionů

Rozsíval, mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem, podnikal společně s bratrem Patrikem. Ten se hokeji věnoval také a jako útočník odehrál v extralize 284 utkání za Pardubice a Liberec. Bratři se podle zjištění Blesku pustili do dvou oborů. Provozovali síť obchodů s hokejovou výstrojí a vlastnili podíly ve společnostech, které prodávaly automobily. V obou případech se do problémů dostali před několika lety.
Ztráta hokejového obchodu se za pět let téměř ztrojnásobila
Obchody s výstrojí zastřešovala firma ROSI 33 Hockey. V roce 2009 skončila s mankem 4,5 milionu korun a o rok později už chybělo 7,5 milionu. Ztráta tedy během jediného roku narostla o dvě třetiny.
V roce 2011 se společnost proměnila na Warrior Sport. Nový název ale propad nezastavil. Za rok 2014 vykázala firma schodek téměř 13 milionů korun, tedy skoro trojnásobek ztráty z roku 2009. Čísla za roky 2011 až 2013 Blesk neuvádí, takže celkovou bilanci sečíst nejde. Jen ze tří známých roků vychází dohromady téměř 25 milionů korun v minusu.
Třicetiprocentní podíl a společníci, jejichž firma šla do konkursu
Ještě dráž měl bratry podle Blesku přijít byznys s auty, a to na 80 milionů korun. Jednou z firem byla Auto Vandol, ve které držel Michal Rozsíval třicetiprocentní podíl. Dalšími dvěma společníky byli Milan Dolák a Jiří Vaněk.
Dolák s Vaňkem vlastnili také společnost Auto HASE, která v roce 2012 skončila v konkursu. Mezi firmami, které do konkursu přihlásily své pohledávky, figurovala i Auto Vandol. Rozsívalova firma tak po zkrachovalé společnosti svých vlastních spoluvlastníků uplatňovala nárok na peníze.
Za kariéru v NHL si Rozsíval vydělal přes 850 milionů korun. Ztráta 80 milionů z byznysu s auty odpovídá necelé desetině této částky, přičemž ji nesl společně s bratrem. O bankrotu, po kterém by hokejista zůstal bez prostředků, tedy nic z dostupných čísel nevypovídá.
Odkud se vzaly ztráty, vysvětlil bratr jen napůl
Starší informace mluvily o jiné částce. Michal Rozsíval měl podle nich přijít v součtu o 60 milionů korun a doplatit hlavně na špatná rozhodnutí svých společníků. Na vině měly být mimo jiné neuhrazené faktury od odběratelů.
Patrik Rozsíval to před osmi lety Blesku potvrdil jen zčásti. „Částečně ano, neplatili, částečně to bylo něčím jiným,“ řekl. Co bylo tím dalším důvodem, neupřesnil.
Obě částky pocházejí z různé doby a každá se týká něčeho jiného. Šedesát milionů měl ztratit sám Michal, kdežto osmdesát milionů připadá na oba bratry a jen na byznys s auty. Ani jednu z nich nedokládá zveřejněná účetní závěrka. S jakými výsledky jednotlivé společnosti nakonec skončily, není známo.
Poslední otřes mozku přišel v dubnu 2017, pak už na led nevyjel
Rozsíval kromě Chicaga hrával také za Pittsburgh a New York Rangers. Za mořem odehrál kariéru, která z něj udělala jednoho z nejlepších českých obránců v historii. Ukončit ji musel kvůli následkům opakovaných otřesů mozku. Ten poslední utrpěl v dubnu 2017 a od té doby ho trápily bolesti hlavy.
„Někdy jsem se cítil líp, někdy hůř, přitom jsem nic nedělal. Doktoři mi sami doporučili, abych ve svém věku už ani nepokračoval,“ popsal pro iDnes. Dnes je mu 46 let. S profesionálním hokejem se rozloučil v roce 2018.