Ruští vojáci se v Kostiantynivce schovávají v bytových domech. Video 28. brigády ukazuje, jak si pro ně jdou

Video zveřejnila 12. října na svém telegramovém kanálu 28. samostatná mechanizovaná brigáda. Během několika minut ukazuje celý postup od vyhledání cíle po vyčištění místností. Hlavní roli v něm hraje průzkumně-úderná skupina 4. motopěšího praporu, která na okraji Kostiantynivky našla ruské vojáky ukryté ve dvou domech. Divák tak vidí v jednom celku čištění budov v městské zástavbě, které patří k nejtěžším disciplínám dnešní války.
Než pěchota vstoupila dovnitř, musela přejít velkou killzónu
Akce začala průzkumem. Drony a pěší pozorovatelé nejdřív určili konkrétní budovy, ve kterých se skrývaly ruské infiltrační skupiny. Úderná část se dala do pohybu až potom. Vojenská terminologie takový postup nazývá průzkumně-úderná operace.
Mezi ukrajinskou pozicí a cílem ležel otevřený prostor, kterému se říká killzóna. V Kostiantynivce ji tvoří ulice, dvorky a hromady trosek, kde každý pohyb může zachytit nepřátelský dron nebo ostřelovač. Brigáda tenhle úsek v popisu akce sama označila za „velkou killzónu“. Skupina ho překonala nepozorovaně a u vchodů naházela do budov granáty a nálože. Pěchota vstoupila až po nich a objekty fyzicky dočistila.
Kolik Rusů v domech bylo a kolik jich přežilo, brigáda neuvedla, takže z videa nelze vyčíst skutečný výsledek akce. Resortní server ArmyInform záběry převzal a potvrdil jen to, že jde o boj proti ruským skupinám ukrytým v bytových domech. O rozsahu podobných střetů vypovídá starší údaj vrchního velitele Oleksandra Syrského. Za jediný den 18. července hlásil na stejném směru 21 zabitých ruských vojáků a šest zasažených úkrytů.
Pod bojovými záběry visí odkaz na nábor do brigády
Hned pod video brigáda připojila odkazy na své sociální sítě a náborové stránky. Záběry tak plní tři úkoly najednou. Dokládají, co jednotka umí, mají posílit morálku a zároveň lákají nové vojáky. Ukazují skupinu, která protivníka v zástavbě najde, nepozorovaně se k němu dostane a zlikviduje ho dřív, než stihne zaútočit.
Označení „speciálové“, které se kolem videa objevuje, sedí jen napůl. Dohledatelný primární zdroj nemluví o Silách speciálních operací, ale o průzkumně-úderných skupinách 4. motopěšího praporu. Jde o elitněji pojatou údernou pěchotu. V praxi plní úkoly podobné speciálním jednotkám, tedy průzkum, infiltraci a čištění budov.
Bytové domy ztěžují práci FPV dronům i pozemním robotům
Ruské infiltrační skupiny v okolí Kostiantynivky podle 28. brigády mění úkryty. Malé skupiny, které se schovávaly v lesících a soukromých domech na periferii, se přesouvají i do vícepodlažních bytových domů. Velkou stavbu je těžší zničit FPV dronem a pozemní robotika uvnitř funguje jen omezeně.
Ukrajinský server Babel už v červnu popsal, kolik krytých míst zdejší zástavba nabízí. Kolem Illinivky a na okrajích Kostiantynivky stojí desítky domů, sklepů a hospodářských budov. Ruské pěchotě slouží jako hotová shromaždiště, odkud může připravovat další vlnu útoku. Babel zároveň popsal, jak se ruský postup vyvíjel. Přímé zimní nápory z jihovýchodu podél Naumychy Rusům nevyšly, a tak na jaře přešli k obchvatům přes Berestok a Stupočky, kde mají výhodnější výšiny a boky.
Ochrana zdí vydrží jen do chvíle, kdy průzkum budovu najde. Jakmile ji označí, přicházejí na řadu výbušniny, FPV drony nebo obojí. Přesně tenhle sled zachycují záběry od Kostiantynivky.
Jeden říjnový den přinesl na tomhle směru víc útoků než u Pokrovsku
Generální štáb 11. října napočítal na kostiantynivském směru 31 ruských útoků, zatímco na pokrovském jich téhož dne evidoval 29. Ze dvou útoků rozdílu a z jediného dne se trend vyvodit nedá. Říjnové číslo ale přesahuje i letní hodnotu, o které mluvil Syrskyj, tedy až dvacet útoků denně.
Agentura Reuters označuje Kostiantynivku za klíčovou pevnost ukrajinského obranného pásu na východě. Městem prochází silnice H-20, po které jde zásobování i evakuace raněných. Tlak na město ohrožuje celou kostiantynivsko-družkivskou aglomeraci i spojení směrem k Časivu Jaru.
Souvislá frontová linie tu chybí. Místní média 14. října s odkazem na zdroje z fronty popsala město jako „zónu neurčité kontroly“, ve které se pohybují obě strany. Boje mají podobu krátkých průniků, protiakcí a střetů o jednotlivé budovy a kontrola se mění z hodiny na hodinu.
Kolik lidí ve městě zůstalo a jak se z něj dá ještě odejít
Podle Doněcké oblastní správy v Kostiantynivce začátkem roku zůstávalo asi 2 850 lidí. Kolik jich ve městě vydrželo po měsících bojů o jednotlivé domy, z dostupných údajů nevyplývá.
Odjezd je mimořádně obtížný. Reuters popisuje předsunuté cesty jako killzóny, na kterých zásobování obstarávají pozemní roboty, protože běžné vozidlo je příliš snadný cíl. Podle Babelu se některými úseky neprojede ani pickup. Projet se dá jen obrněným vozem, jinak zbývá jít pěšky.
Pěšky lidé z města skutečně odcházejí. Server Včasno v říjnu zveřejnil svědectví obyvatel, kteří odešli po svých, někteří s vozíky. Kdo zůstává, žije pod neustálou hrozbou dronů a s omezeným přístupem k lékařské péči. Záchranné jízdy směrem za Družkivku se kvůli dronům nedají vždy uskutečnit.