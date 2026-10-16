S puškou Orsis T-5000 trefí ruský odstřelovač cíl na 1 500 metrů. Nabíjí do ní přitom západní náboje

Ruští odstřelovači patří podle mnoha hodnocení ke světové špičce. Samotný výcvik a talent jim ale nestačí, potřebují i mimořádně kvalitní zbraň. Některé zahraniční pušky mají k dispozici, většinou však sahají po domácí výrobě. Z ní vychází jako nejlepší model nejspíš Orsis T-5000, poměrně mladá zbraň, kterou svět poprvé viděl v roce 2011.
FSB, Rosgvardija i armáda: kdo všechno T-5000 dostal do výzbroje
Několik let po premiéře zařadily pušku do výzbroje FSB a Rosgvardija. Používá ji také ruská armáda a několik zahraničních uživatelů, které dostupné popisy blíž nejmenují.
Nejsilnější vnější pochvalu jí vystavil magazín National Interest, který T-5000 zařadil mezi nejlepší odstřelovací pušky na světě a vyzdvihl její přesnost a kvalitu konstrukce. Na tomto jediném hodnocení stojí velká část pověsti zbraně. Popisy pušky přitom neuvádějí žádné zveřejněné měření přesnosti, cenu ani výsledky z bojového nasazení.
Proč brát dostřel dva kilometry s rezervou
Puška se vyrábí v několika rážích a s různě dlouhými hlavněmi a podle těchto kombinací se mění i ostatní parametry. Většina verzí střílí západní střelivo, konkrétně 7,62 x 51 mm a .338 Lapua Magnum. Zkoušela se i s ráží .375 CheyTac. Vlajková loď ruské domácí výroby tak stojí na nábojích západních standardů, což je u zbraně pro FSB a armádu nečekaná volba.
Údajně měla T-5000 dostřelit až na 2 kilometry. Běžně se u ní uvádí efektivní dosah 1 500 metrů, a to s náboji .338 Lapua Magnum. S tímto číslem má smysl počítat, protože se v popisech objevuje nejčastěji. Dvěma kilometrům chybí jakékoli upřesnění ráže nebo podmínek.
Efektivní dosah 1 500 metrů navíc platí pro jednu konkrétní ráži. U verzí na náboje 7,62 x 51 mm popisy žádnou hodnotu neuvádějí.
Na lištu pušky se vejde i vybavení pro noční střelbu
Podle serveru WeaponSystems dosahuje hmotnost pušky až 7,5 kilogramu. Konkrétní číslo tedy závisí na tom, jakou ráži a hlaveň si uživatel zvolí. Zbraň je popisována jako velmi ergonomická a většinou ji doplňuje dvojnožka. Do zásobníku se vejde 5, nebo 10 nábojů, takže i kapacitu si střelec vybírá podle verze.
Ve standardním provedení nese T-5000 dalekohled DH 5-20×5. Na lištu lze místo něj osadit jinou optiku nebo přidat další vybavení, například pro efektivní střelbu v noci. Konstrukce má navíc výrazně tlumit zpětný ráz, což podle popisů přispívá k přesnosti.
Těžká verze s náboji 12,7 x 108 mm zasáhne i lehce obrněná vozidla
S efektivním dosahem 1 500 metrů představuje puška v rukou zkušeného střelce vážnou hrozbu pro pěchotu už v základní verzi. Kromě ní má existovat i protimateriálové provedení na náboje 12,7 x 108 mm. Popisy jeho existenci uvádějí jen podmíněně a nepřidávají k němu hmotnost, dostřel ani uživatele, takže jde o nejméně doloženou verzi celé řady.
Těžší náboj má rozšířit okruh cílů z lidí na techniku. Podle dostupných popisů s ním lze zasahovat lehce obrněná vozidla a různé cenné vybavení.