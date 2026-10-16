Na myši v domě nemusíte sahat po jedu. Vyhání je koření z kuchyňské poličky, mletá skořice i pár kapek oleje

Hlodavce vede hlavně nos. Díky dobře vyvinutému čichu vyčmuchají potravu i na velkou vzdálenost, a proto skončí u čerstvé zeleniny na záhonech stejně spolehlivě jako u zásob uložených ve sklepě nebo v garáži. Kdo tam má brambory, mouku nebo zavařeniny, je pro ně snadný cíl.
Zatuchlý pach a drobné krůčky prozradí nezvaného hosta
Myš většinou neuvidíte a hnízdo zůstává schované. Prvním signálem bývá zvuk: drobné cupitání ve stropě, za obložením nebo v podkroví. Druhým je typický zatuchlý zápach, který se čas od času objeví v místnosti, kde nic nehnije ani neplesniví.
Když se obojí sejde, je velká pravděpodobnost, že máte pod střechou spolubydlící. Potvrzení pak hledejte u všech otvorů a míst, kudy by se mohli pohybovat. Nejjistější stopou je trus.
Kam nasypat skořici, aby se jí myši obloukem vyhnuly
Mletá skořice se sype na místa, kudy myši chodí nebo kde by mohly škodit, tedy do koutů u zásob, k průchodům a na záhony. Pak ji stačí nechat ležet. Myši se její vůni vyhýbají, takže se stejný postup hodí do domu i na zahradu.
Druhou možností je esenciální olej se skořicovou vůní. Pár kapek patří přímo do dírek a průchodů, kde by se prášek špatně udržel, nebo na vatový tampon, který položíte k místu, kde jste zaznamenali pohyb. Tampon se dá snadno vyměnit a nezanechává na podlaze hnědé stopy.
Slabinou rady je, že nedává žádné množství ani lhůtu, po které je potřeba skořici doplnit. Mluví se jen o „trochu“ prášku a „pár kapkách“. Prášek na záhonu navíc zůstává pod širým nebem.
Pět bylin, které stačí vysadit kolem domu a zahrady
Podobně jako skořice odrazují hlodavce i některé aromatické rostliny. K nejúčinnějším patří heřmánek, koriandr, pelyněk, bazalka a máta. Bazalka, máta i koriandr se navíc hodí do kuchyně, takže záhon nepřijde nazmar, ani když v okolí žádná myš není.
Byliny se vysazují poblíž domu nebo po obvodu celé zahrady, aby vytvořily pás, přes který se hlodavcům nechce. Na rozdíl od nasypaného prášku je zalévá déšť a rostou dál, místo aby se odplavily. Obě metody fungují bez nebezpečných chemických látek.
Do domu proklouznou i prasklinou, proto se vyplatí pletivo a tmel
Myš se protáhne otvorem, který na první pohled vypadá neprostupně. Polystyren a další měkké materiály prokouše, takže kromě snědených zásob hrozí poškození zateplení a stavby, které vyjde mnohem dráž.
Proto se vyplatí dům pravidelně obcházet a hledat díry a praskliny. Každou nalezenou je potřeba opravit nebo zatmelit pevným fixním materiálem, protože do měkké výplně se myš znovu prokouše. Na větší otvory a okna se dá připevnit drátěné pletivo, které hlodavcům přístup výrazně ztíží.