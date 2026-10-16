Unesete ho v náruči, a přesto má 400 koní. Nissan nacpal do 40kilového tříválce výkon velkého šestiválce

Motor nese označení 1,5 DIG-T R. Zkratka DIG-T znamená direct injection gasoline turbo, tedy benzinový motor s přímým vstřikem a turbodmychadlem, jaký dnes pohání i běžná auta. Výjimečné jsou až jeho rozměry: celý blok se vejde do prostoru 50 × 40 × 20 centimetrů, což je zhruba velikost krabice od bot. Nejvyšší výkon odevzdává v 7 500 otáčkách za minutu. Nissan ho nasadil do hybridního prototypu ZEOD RC, se kterým v roce 2014 přijel na 24 hodin Le Mans.
Kolik koní připadá na jediný litr objemu tohohle tříválce
Čtyři sta koní z objemu 1,5 litru odpovídá specifickému výkonu kolem 267 koní na litr. Ukazatel říká, kolik výkonu motor vytěží z každého litru objemu, a právě proto se podle něj dají porovnávat motory různé velikosti. Běžná rodinná jedna pětka se ke 400 koním ani nepřiblíží. Tříválec Nissanu tak dosahuje výkonu, který dřív patřil velkým atmosférickým šestiválcům.
Hmotnost 40 kilogramů dává poměr zhruba 7,46 kW na kilogram motoru. Dospělý člověk takový blok unese v náruči a přitom pohání závodní prototyp.
Tlak ve válcích téměř dvojnásobný oproti běžným turbobenzinům
Jak velkou zátěž motor snáší, ukazuje střední efektivní tlak, v odborné literatuře označovaný jako BMEP. Udává, jak silně je motor plněný vzduchem a palivem, a na objemu přitom nezáleží. Nissan tuto hodnotu nezveřejnil. Z výkonu, objemu a 7 500 otáček se ale dá dopočítat na zhruba 30 barů.
Přeplňované benzinové motory se podle odborných přehledů obvykle pohybují mezi 12,5 a 17 bary. Proti horní hranici tohoto rozpětí má tříválec Nissanu téměř dvojnásobek. I extrémně vybuzené konstrukce se dostávají ke zhruba 28 barům, takže DIG-T R stojí ještě nad nimi.
Zhruba 30 barů automobilky vyhrazují krátkodobým závodním speciálům. Civilní motor téhož objemu by s podobným zatížením v Octavii nebo Qashqaii dlouho nevydržel. O životnosti součástek přitom zveřejněné parametry neříkají vůbec nic, a to je na celém projektu nejslabší místo. Sériový hatchback se 400 koňmi z tříválce proto čekat nelze, DIG-T R je hlavně ukázkou, co Nissan zvládne v práci s třením, v extrémním downsizingu a se sdílenou hybridní převodovkou.
Přes 300 km/h po Mulsanne bez kapky benzinu v motoru
Kde motor skutečně jezdil, ukazuje Le Mans 2014. ZEOD RC kombinoval tříválec se dvěma elektromotory. Ve večerní kvalifikaci s ním Satoshi Motoyama projel dlouhou rovinku Mulsanne čistě na elektřinu rychlostí přes 300 km/h, jak uvádí pořadatel závodu Automobile Club de l'Ouest na oficiálním webu. Na Mulsanne auta tradičně jedou naplno.
V sobotním warm-upu 14. června pak prototyp zajel celé kolo okruhu jen na elektřinu a seriál FIA WEC to zapsal jako historický milník. Oba úspěchy přišly bez pomoci spalovacího motoru, takže o tříválci samotném vypovídají jen nepřímo. Ten čekal v záloze a nastoupit měl až v samotném čtyřiadvacetihodinovém závodě, společně s elektromotory.
Jediná sdílená převodovka ušetřila kila, pak ukončila celý závod
Celý pohon ZEOD RC stál na jediné převodovce. Dva elektromotory, každý o výkonu 110 kW, posílaly sílu do kol spolu s benzinovým tříválcem přes společnou pětistupňovou sekvenční převodovku. Řidič v ní řadí jen o stupeň nahoru nebo dolů, bez klasického schématu do písmene H. Nissan tak nemusel zdvojovat hnací ústrojí a podle vlastních materiálů ušetřil desítky kilogramů.
Ze sdílené převodovky se ale stal nejslabší článek celého řetězce. Prototyp odjel v závodě zhruba pět až šest ostrých kol a pak zamířil do boxů s její poruchou, jak shodně uvádějí oficiální přehledy i výsledkové databáze. Samotný tříválec zátěž podle těchto zdrojů zvládl.