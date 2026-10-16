Jižní Korea chystá zbraň, která by mohla srazit i ruský Orešnik. Nová verze L-SAM má dostřelit do výšky 180 km

Severní Korea za léta zbrojení sestavila jadernou zbraň i celou řadu balistických raket. Jih proti nim dnes staví hlavně americké baterie MIM-104 Patriot, jejichž protistřely podle serveru MissileThreat zasahují jen balistické rakety kratšího doletu. Na rakety s delším doletem je na poloostrově rozmístěný THAAD, který tam postavily Spojené státy a který Jižní Koreji nepatří. Tuto vrstvu obrany chce Soul pokrýt vlastním systémem, který vyvíjí pod označením L-SAM.
Do výzbroje se L-SAM dostane nejdřív v roce 2028
Současná podoba systému nese název Block I. Výroba se má rozběhnout v roce 2025 a armáda by ji mohla přebírat od roku 2028. Mezi spuštěním linky a prvními bateriemi u vojska tedy zbývají tři roky.
Protistřely Block I mají podle Wikipedie zasáhnout cíl na vzdálenost 150 kilometrů a ve výšce 40 až 60 kilometrů. To má stačit na severokorejskou raketu KN-23, tedy na konkrétní zbraň, se kterou jihokorejská armáda počítá. Systém už Soul veřejně ukázal na vojenské přehlídce a zveřejnil i video z úspěšného zkušebního odpalu.
Radar baterie dohlédne zhruba dvakrát dál, než protistřely doletí
Běžná baterie má podle serveru ArmyRecognition čtyři odpalovací zařízení na podvozku nákladního automobilu. Každé nese šest protistřel, takže baterie má v pohotovosti 24 protistřel. Kolik raket nepřítel vypustí naráz, tím určuje, kolik baterií bude Jižní Korea potřebovat.
K odpalovacím zařízením patří velitelské centrum, bojové řídicí stanoviště a radar typu AESA s dosahem až 310 kilometrů. Proti 150 kilometrům, na které zasáhne protistřela Block I, je to zhruba dvojnásobek, takže radar zachytí cíl dlouho předtím, než se dostane na dostřel.
Systém se nemá omezovat na balistické rakety. Stejné baterie mají sestřelovat i letadla a řízené střely.
Co musí umět Block II, aby se vyrovnal americkému THAAD?
Armádní zpravodaj odhaduje, že se L-SAM nakonec výkonem přiblíží systému THAAD, a proto nevylučuje, že by si poradil i s ruskou raketou Orešnik. Tu schopnost ale nejspíš přinese až druhá verze, Block II. Její protistřela má zasahovat až do výšky 180 kilometrů, což je trojnásobek horní hranice verze Block I. K tomu má letět rychlostí téměř Mach 9.
Termín, kdy by měl Block II existovat, dostupné údaje neuvádějí. U verze, která se teprve začne vyrábět, se mluví o KN-23. O Orešniku se mluví až u verze, o které jsou známé jen cílové parametry. Úvaha o sestřelení ruské rakety se tak zatím opírá o srovnání s THAAD, ne o změřené výsledky.
Polsko kupuje korejské zbraně ve velkém. L-SAM by mohl být další
Než bude mít Jižní Korea tolik baterií, aby se před severním sousedem cítila chráněná, potrvá to ještě několik let. Potom lze čekat, že se systém pokusí prodávat i do zahraničí, mimo jiné proto, aby se jí vrátily peníze vložené do vývoje.
Mezi možnými zájemci se nabízí Polsko, které jihokorejskou výzbroj nakupuje pravidelně a L-SAM by mohlo nasadit proti ruským raketám a střelám. Od Jihokorejců si objednalo skoro 2 000 kusů techniky a první dodávky už předvedlo na cvičišti.