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Povodeň zničila historickou zeď i dlažbu. Krnov obnovuje okolí koncertní síně

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V okolí Koncertní síně svatého Ducha v Krnově na Bruntálsku začala obnova veřejného prostranství poškozeného v září 2024 povodní. Práce za 3,5 milionu korun mají být hotové v prosinci. Obnova čeká cesty, chodníky, oplocení, středověkou zeď i zeleň.
Povodeň zničila historickou zeď i dlažbu. Krnov obnovuje okolí koncertní síně

Povodeň zničila historickou zeď i dlažbu. Krnov obnovuje okolí koncertní síně

Zdroj: město Krnov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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