Starý pařez zlikvidujete bez krumpáče. Pomůže obyčejná močovina, u velkého pařezu ale počítejte až se dvěma roky

Strom jde k zemi z různých důvodů. Uschne, nakloní se tak, že by při pádu mohl někoho zranit, nebo zabírá místo, které chce majitel zahrady využít jinak. Pařez po něm zůstane vždy a jako dekorace poslouží jen někdy. Většinou se ho majitel chce zbavit. Všechny tři postupy popsané níže začínají stejně, vrtačkou a několika otvory do dřeva. Liší se tím, co do těch otvorů přijde.
Proč musí pařez s močovinou zůstat pod fólií
Kdo hnojí zahradu močovinou, má potřebný materiál doma. Do pařezu vyvrtejte otvory, nasypte do nich granulované hnojivo a vydatně je zalijte vodou.
Poslední krok se snadno vynechá. Pařez přikryjte fólií, aby dřevo nevysychalo.
Potom přichází čekání, které trvá minimálně několik měsíců. U opravdu velkého pařezu se celý proces může protáhnout až na dva roky. Kdo potřebuje místo uvolnit během jedné sezóny, s velkým pařezem a močovinou nepochodí, protože dva roky znamenají dvě celé zahradní sezóny se zakrytým pahýlem uprostřed pozemku. Po uplynutí té doby se ale pařez vykope velmi snadno.
Kdy je dusičnan sodný pro zahradu příliš riskantní volba
Druhou chemickou možností jsou dusíkatá hnojiva, konkrétně dusičnan sodný nebo dusičnan draselný. Urychlují hnilobu ve dřevě. Postup se od močoviny neliší: hnojivo nasypete do vyvrtaných otvorů, zalijete vodou a pařez zakryjete.
Háček je v okolí pařezu. Dusičnan může uškodit i dalším rostlinám, a proto se tahle metoda hodí jen tam, kde kolem pařezu žádné jiné rostliny nerostou. Pařez v trávníku, u živého plotu nebo vedle záhonu tuhle podmínku nesplňuje, takže pro dusičnan je vhodných míst na zahradě podstatně méně než pro močovinu.
Kde podmínka platí, stačí počkat několik měsíců a potom zkusit pařez vykopat.
Pět hub, které pařez rozloží a vy je sklízíte i několik let
Kdo nechce na zahradu sypat chemii, může nechat práci na dřevokazných houbách. K likvidaci pařezu se hodí hlíva ústřičná, hlíva plicní, václavky, opeňky a Jidášovo ucho. Všechny jsou jedlé, takže z pařezu, který by jinak jen zabíral místo, se na čas stane zdroj úrody.
Do dřeva opět vyvrtáte otvory, naočkujete je houbovou sadbou z obchodu a zavoskujete. Houby se pak z pařezu sklízejí i několik let. Za jak dlouho pařez úplně zmizí, se u této metody předem říct nedá, a víceletá sklizeň naznačuje, že rychlejší než močovina nebude. Hodí se tedy hlavně pro pařez, který může zůstat na místě.
Na naočkování je potřeba si pohlídat termín. Vhodná doba začíná na začátku května a končí koncem srpna.