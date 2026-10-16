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Starý pařez zlikvidujete bez krumpáče. Pomůže obyčejná močovina, u velkého pařezu ale počítejte až se dvěma roky

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Vykopat pařez znamená pořádnou dřinu a nechat ho rozpadnout se přirozeně znamená roky čekání. Zkratku nabízejí hnojiva, která běžně stojí v zahradní kůlně, a také dřevokazné houby, ze kterých se dá navíc sklízet.
Starý pařez zlikvidujete bez krumpáče. Pomůže obyčejná močovina, u velkého pařezu ale počítejte až se dvěma roky

Starý pařez zlikvidujete bez krumpáče. Pomůže obyčejná močovina, u velkého pařezu ale počítejte až se dvěma roky

Zdroj: Foto: Dietmar Rabich - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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