Prodávala řízky hortenzií na sociální síti a soud jí napařil 25 000 Kč. Pozor na chráněné odrůdy rostlin

Žena nabízela řízky hortenzií v jedné ze skupin na sociálních sítích. Na odrůdu, kterou prodávala, měl výlučné právo její šlechtitel, a soud ženu za porušení tohoto práva potrestal pokutou. Kdyby si namnožené rostliny nechala na vlastní zahradě, ničeho by se nedopustila.
Na trhu i na internetu platí totéž: bez písemného souhlasu nic
Ochraně rostlinných odrůd a právům šlechtitelů se věnuje samostatná kapitola zákona o duševním vlastnictví. Vztahuje se na živé rostliny a jejich řízky, stejně tak na cibule a semena, a pamatuje na jejich prodej, dovoz i vývoz. Kdo chce s chráněnou odrůdou obchodovat, musí si nejdřív opatřit písemný souhlas šlechtitele.
Místo prodeje nehraje roli. Stánek na trhu a příspěvek ve skupině na sociální síti jsou z pohledu zákona stejný obchod. Polská zahradnice prodávala přes internet a vyšlo ji to na pokutu, prodej chráněné odrůdy může obecně stát i několik desítek tisíc korun.
Hranici tak neurčuje počet namnožených rostlin, rozhoduje to, jestli za ně chcete peníze.
Dvě výjimky, díky kterým můžete hortenzie množit bez obav
První výjimka se týká vlastní potřeby. Množení bez úmyslu vydělat zákon neomezuje, takže řízky pro vlastní záhon jsou v pořádku, stejně jako hortenzie, kterou někomu darujete. Vypěstovaná rostlina navíc většině lidí udělá větší radost než koupená a ušetří se na ní nemalý peníz.
Druhá výjimka platí pro odrůdy vyšlechtěné před více než čtvrt stoletím. Právě tak dlouho trvá platnost udělené licence. Kdo chce sazenice prodávat, potřebuje proto znát stáří odrůdy, jinak nemá jak poznat, zda do výjimky spadá. Na odrůdy, u kterých tahle lhůta uplynula, se povinnost žádat šlechtitele o souhlas nevztahuje.
Letní řízek z nezdřevnatělého stonku, seříznutý pod úhlem 45 stupňů
Pro vlastní zahradu je nejjednodušší množit hortenzie řízky. Nejvhodnější dobou na jejich odběr jsou červenec a srpen. Z mateční rostliny vybírejte stonky, které ještě nezdřevnatěly a pokud možno nekvetou.
Stříhejte ostrým nožem nebo zahradnickými nůžkami a nástroj předem očistěte a vydezinfikujte. Ze stonku pak odstraňte spodní listy a případné květy. Řez veďte pod úhlem 45 stupňů a délku řízku zvolte tak, aby na něm zůstala tři očka.
Kolik týdnů trvá, než řízek pod sklenicí pustí kořeny
Řízek zapíchněte do květináče s pěstebním substrátem určeným k množení, který jste předem zalili. Poslouží i směs písku s perlitem. Substrát udržujte stále vlhký a hlídejte, aby se nepřemokřil.
Rostlinku přikryjte dostatečně velkou sklenicí nebo seříznutou plastovou lahví, která kolem ní udrží vlhko, a postavte ji na světlé místo. Tento malý skleník čas od času vyvětrejte. Do šesti týdnů hortenzie zakoření a začne pouštět nové lístky, a v tu chvíli ji přesaďte do většího květináče nebo rovnou na záhon.