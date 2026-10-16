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Vážná nehoda u Rýmařova. Záchranáři řidiče deset minut oživovali

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Dennívýzva
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U Rýmařova na Bruntálsku došlo ve čtvrtek 15. října večer k vážné dopravní nehodě. Řidič nezvládl průjezd zatáčkou, dostal smyk a s autem se několikrát přetočil přes střechu. Zraněného třicetiletého muže záchranáři resuscitovali deset minut. Po obnovení činnosti srdce letěl do nemocnice vrtulníkem.
Vážná nehoda u Rýmařova. Záchranáři řidiče deset minut oživovali

Vážná nehoda u Rýmařova. Záchranáři řidiče deset minut oživovali

Zdroj: HZS MSK, ZZS MSK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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