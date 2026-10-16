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Pátá prohra v řadě. Vítkovice doma padly s Motorem

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Hokejisté Vítkovic podlehli v 11. kole extraligy na vlastním ledě Českým Budějovicím 1:3 a natáhli sérii proher už na pět utkání. Jihočeši zápas strhli na svou stranu ve třetí části góly Jana Štencela a Jana Ordoše, který zpečetil tři body trefou do prázdné branky.
Pátá prohra v řadě. Vítkovice doma padly s Motorem

Pátá prohra v řadě. Vítkovice doma padly s Motorem

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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