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Sověti ji odsunuli kvůli Kalašnikovu, svět si ji zamiloval: puška SKS je v první desítce nejvyráběnějších pušek

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Samonabíjecí puška Sergeje Simonova měla nahradit zastarávající opakovačky Rudé armády. Do sovětské výzbroje vstoupila v roce 1949, tedy právě ve chvíli, kdy k jednotkám začala přicházet zbraň, která ji zastínila.
Sověti ji odsunuli kvůli Kalašnikovu, svět si ji zamiloval: puška SKS je v první desítce nejvyráběnějších pušek

Sověti ji odsunuli kvůli Kalašnikovu, svět si ji zamiloval: puška SKS je v první desítce nejvyráběnějších pušek

Zdroj: Foto: BigBattles - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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