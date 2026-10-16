Sověti ji odsunuli kvůli Kalašnikovu, svět si ji zamiloval: puška SKS je v první desítce nejvyráběnějších pušek

Na začátku druhé světové války nosila většina vojáků Rudé armády opakovací pušky Mosin-Nagant. Ty měly řadu nesporných kvalit, přesto rychle zastarávaly. Souběžně se rozvíjely samopaly, sovětské velení však za moderní trend považovalo samonabíjecí, takzvaně poloautomatické pušky, které vystřelí při každém stisknutí spouště. Úkol takovou zbraň zkonstruovat dostal na začátku 40. let Sergej Gavrilovič Simonov.
Náboj 7,62 x 39 mm převzal od Simonovovy pušky i AK-47
Zkratka SKS, pod kterou se Simonovova zbraň proslavila, znamená Samozarjadnyj karabin Simonova, česky Simonovova samonabíjecí karabina.
Místo osvědčeného náboje 7,62 x 54 mm, který používala Mosin-Nagant, zvolil Simonov novou munici 7,62 x 39 mm. Stejný náboj později použila i útočná puška AK-47, známá jako kalašnikov. Ta už ovšem Simonovovým dílem nebyla. Konstruktér tak připravil munici pro zbraň, která jeho vlastní pušku brzy vytlačila.
První kusy SKS se objevily ještě za války a během vojenských zkoušek se dostaly i do bojů. Do sériové výroby šla puška až v upravené podobě a do výzbroje vstupovala od roku 1949.
Co měl kalašnikov navíc, že SKS vytlačil z pěchoty
Ve stejné době, kdy SKS mířila k jednotkám, začala do výzbroje přicházet i AK-47. Měla větší zásobník, uměla střílet dávkou a konstrukčně SKS převyšovala. Proti zbrani s takovou palebnou silou neměla poloautomatická puška šanci obhájit místo hlavní pěchotní zbraně a AK-47 ji v této roli brzy nahradila.
V SSSR se SKS ve výzbroji příliš neohřála, ve světě se ale uchytila. V Číně se vyráběla pod označením Type 63 a používala ji i řada partyzánských hnutí. Figurínu bojovníka Vietcongu se SKS v rukou zachytila fotografie americké armády.
Deset ran v zásobníku, který se vyklápí zespodu
Puška byla navržená tak, aby snesla hrubé zacházení a nevyžadovala složitou obsluhu. Proti Mosin-Nagant je menší a kompaktnější: měří 1,021 metru, takže je jen o málo delší než metr, a váží 3,8 kg.
Náboje nese výklopný zásobník na spodní straně zbraně, do kterého se vejde deset ran. Plnit se dá po jednom náboji, nebo najednou pomocí speciální stahovací spony. Železná mířidla jdou nastavit od 100 do 1 000 metrů, efektivní dostřel je však zhruba 400 metrů. Horní polovina stupnice tak slibuje víc, než puška reálně dokáže, protože i nejvyšší nastavení míří dvaapůlkrát dál, než kam SKS spolehlivě zasáhne.
Vojenská verze má ještě jednu zvláštnost, a to bodák zabudovaný přímo do zbraně. Voják ho jen vyklopí.
Jediná slabina se ukáže až po letech ve skladu
Pro údržbu měli vojáci po ruce čisticí sadu uloženou pod výklopnou částí pažby. Ta se hodí zejména po dlouhém skladování: pušku je pak nutné pečlivě zbavit konzervačních látek, jinak se může zasekávat úderník. Popisy zbraně tuto vlastnost uvádějí jako její jediné výraznější negativum.
Přestože Sověti SKS jako hlavní zbraň brzy opustili, licenčně vyráběné verze ji dostaly do první desítky nejvyrábějších pušek světa.