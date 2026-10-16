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Koření z kuchyně, které zabírá i na viry. Látky z oregana vyřadily za hodinu 90 % viru herpes simplex

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Bylinku, kterou většina lidí zná jen z kořenky, používají léčitelé od starověku. Laboratorní studie u ní změřily účinky na bakterie, viry i záněty. Jak daleko ale tato čísla sahají, záleží na tom, kde byla naměřena.
Koření z kuchyně, které zabírá i na viry. Látky z oregana vyřadily za hodinu 90 % viru herpes simplex

Koření z kuchyně, které zabírá i na viry. Látky z oregana vyřadily za hodinu 90 % viru herpes simplex

Zdroj: Foto: Arnoldus13 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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