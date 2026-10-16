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Mistr světa Kvapil skončil ve Spartě po čtyřech zápasech. Jako jediný odmítl nižší plat a z vrcholného hokeje zmizel

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Pražský klub v létě 2019 přivedl útočníka, jehož sbírce trofejí se v extralize vyrovnal málokdo. O rok později vydal strohé prohlášení, ve kterém odmítl cokoliv dalšího vysvětlovat, a hráč samotný mlčí dodnes.
Mistr světa Kvapil skončil ve Spartě po čtyřech zápasech. Jako jediný odmítl nižší plat a z vrcholného hokeje zmizel

Mistr světa Kvapil skončil ve Spartě po čtyřech zápasech. Jako jediný odmítl nižší plat a z vrcholného hokeje zmizel

Zdroj: Foto: David Watterson - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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