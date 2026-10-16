Mistr světa Kvapil skončil ve Spartě po čtyřech zápasech. Jako jediný odmítl nižší plat a z vrcholného hokeje zmizel

Když Sparta v červnu 2019 oznámila podpis Marka Kvapila, měla v ruce jednoho z nejvýraznějších útočníků soutěže. V předchozím ročníku nasbíral v dresu Liberce 57 bodů ve 47 utkáních, což z něj udělalo druhého nejproduktivnějšího hráče extraligy. Bílým Tygrům k tomu pomohl ke stříbrným medailím. Na papíře tak šlo o přestup, který měl Spartě okamžitě zvednout útok.
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Kvapilovi bylo v době podpisu 34 let a nemusel už nikomu nic dokazovat. V roce 2010 vyhrál mistrovství světa. S Dynamem Moskva potom dvakrát ovládl KHL, tedy soutěž, kterou v Evropě za klubovou špičku považuje každý, kdo hokej sleduje.
Titul si připsal i v Česku. V sezoně 2016/17 pomohl brněnské Kometě k extraligovému prvenství. Sparta tedy podepisovala útočníka, který slavil vítězství ve třech různých soutěžích a v Liberci zrovna odehrál jednu z nejlepších sezon celé ligy.
Sezonu mu postupně sebrala operace, koleno a koronavirus
Potíže začaly hned na začátku angažmá. Kvapilovi praskl prsní sval a zranění si vyžádalo operaci i dlouhou pauzu.
Když se blížil jeho návrat do sestavy, poranil si koleno. Zbytek sezony pak ukončila pandemie koronaviru, kvůli které se extraliga v březnu předčasně zastavila. S koncem soutěže fakticky skončilo i jeho působení ve Spartě. Za celý ročník se v jejím dresu objevil ve čtyřech zápasech.
Půl milionu měsíčně a jediný hlas proti v celé kabině
Kvůli zkrácenému ročníku se hráči Sparty dohodli na solidárním snížení platů. Souhlasil celý tým s jedinou výjimkou, kterou byl Kvapil. Podle informací serveru iSport přitom pobíral zhruba půl milionu měsíčně, a to v sezoně, kdy odehrál čtyři utkání. Takové číslo vedle odmítnutí společného škrtu dává kabině i vedení jasný důvod, proč se s hráčem rozloučit.
Trenér Miloslav Hořava jeho odchod vysvětlil jednou větou, kterou ještě zopakoval: „Nikdo není víc než tým. Nikdo!“ Hořava sám krátce nato přijal nabídku Pardubic.
Oficiální tečku napsala Sparta 17. září 2020 na Twitteru. Klub oznámil, že pětatřicetiletý útokník v nové sezoně pokračovat nebude, a připomněl jeho čtyři starty z předchozího ročníku. Prohlášení končilo informací, že se nikdo ze Sparty k věci dál vyjadřovat nebude. Kvapil situaci také nekomentoval, takže údaj o jeho platu nepotvrdila ani jedna strana a jeho pohled na celý spor zůstává neznámý.
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Filip Pešán, který Kvapila vedl v jeho bodově nejúspěšnějším období, ocenil jeho talent a zároveň mu vytkl přístup: „Kdyby na sobě víc pracoval, mohl být nadprůměrným hráčem v NHL.“ Do zámoří to přitom Kvapil měl blízko, v draftu NHL si ho vybrala Tampa Bay.
Spor o peníze ve Spartě nebyl jeho první předčasný odchod. Z Liberce odešel, aniž by dodržel smlouvu. V sezoně 2020/21 už nenastoupil za žádný tým.