Plevel nemá proti kuchyňské lince šanci: dva díly octa a jeden díl sody namíchají postřik za pár korun

Plevel v záhonu zabírá místo a odčerpává z půdy živiny, které by jinak dostala zelenina nebo květiny. Kupované přípravky proti němu prodává každý specializovaný obchod. Jejich dlouhodobé používání ale ohrožuje zdraví celé zahrady i člověka, který s nimi pracuje, a proto se mu doporučuje vyhnout. Domácí postřik z jedlé sody a octa je šetrnější a přijde na pár korun.
Kolik sody a octa stačí, když je nasadíte každé zvlášť
Jedlá soda zabírá i sama. Plevel nejdřív zalijte trochou vody a pak ho posypte lžičkou sody. Soda z rostliny odebírá vodu a postupně ji likviduje.
Ocet působí rychleji. Kyselina octová, kterou obsahuje, spálí rostlinám listy. Druhy, které spálení listů vydrží, aspoň oslabí, až nakonec odumřou. Postřik je jednoduchý: na každý hrnek octa přidejte lžíci saponátu na nádobí, přičemž výchozí recept počítá se dvěma hrnky. Směs pak přelijte do nádoby s rozprašovačem.
Nejdřív soda, pak ocet a saponát až po skončení reakce
Nejsilnější účinek návod připisuje kombinaci obou surovin. Poměr je jeden díl jedlé sody na dva díly octa. Nejpraktičtější je míchat rovnou v nádobě s rozprašovačem: sodu nasypte dovnitř jako první a teprve potom přilijte ocet.
Obě složky spolu začnou chemicky reagovat. Počkejte, až reakce odezní, a pak přidejte lžičku saponátu. Nádobu zavřete a pořádně s ní protřepejte, aby se všechno spojilo. Hotový postřik můžete použít hned.
Slib, že po plevelu nezbude ani památka, zní u kombinované směsi nejsilněji. Návod k němu přitom nedává jediný údaj o tom, za jak dlouho směs zabere a na které druhy. Samotný ocet musí u rostlin se silnými kořeny přijít na řadu opakovaně a nic nenaznačuje, že by přidaná soda tuhle slabinu odstranila.
Kdy stříkat, aby s plevelem nezahynuly i keře a zelenina
Na načasování záleží dvakrát. Poprvé během sezony: s plevelem je potřeba začít dřív, než se některé druhy stihnou rozmnožit a rozrůst po celé zahradě.
Podruhé v den, kdy stříkáte. Když fouká vítr, směs nepoužívejte. Vítr by ji mohl zanést na okrasné květiny, keře nebo plodiny, a ty byste pak mohli ztratit stejně jako plevel.
Když první dávka nestačí, počítejte s opakováním. Posyp jedlou sodou zopakujte po několika dnech. Octový postřik u rostlin se silnými a hlubokými kořeny nejspíš budete muset použít několikrát.