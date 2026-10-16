Turecký minomet ALKAR má trefit cíl hned první ranou. Projektily ráže 81 mm zachytí jen hrstka specializovaných systémů

Turecko se ve zbrojení prosadilo hlavně drony, letadly, řízenými střelami a válečnými loděmi. Aselsan teď ukazuje, že pracuje i na zbraních, o kterých se tolik nemluví a bez kterých se pěchota stejně neobejde. Jde o minomety ALKAR 100/81 a ALKAR 110/81. Účet Defence 360° je 14. února 2025 představil jako mobilní minometné systémy pro obrněná vozidla, které firma poprvé ukáže na výstavě IDEX 2025.
Na vozidla montovaný ALKAR 100/81 dostřelí do 5,8 kilometru
Starší z obou označení je kompletní zbraň. Podle informační brožury výrobce ji lze namontovat na různé kolové platformy, takže minomet nestojí na místě a s vozidlem se přesouvá. Ke zbrani patří mechanismus, který tlumí zpětný ráz. Bez něj by výstřel namáhal podvozek, na kterém minomet sedí.
Obsluha volí mezi ruční a automatickou střelbou. Dostřel začíná na 100 metrech a končí na 5,8 kilometru. Minomet tak pokryje cíle velmi blízko u vozidla a zároveň cíle za horizontem, které posádka nevidí.
Elektronika, kterou má jít nasadit na každý existující minomet
ALKAR 110/81 žádnou novou hlaveň nepřináší. Dokumentace výrobce ho popisuje jako elektronický systém, který se připevní k minometu klasické konstrukce. Podle Aselsanu ho lze instalovat na všechny minomety, které dnes existují. Tento údaj stojí v podkladech jen jako tvrzení výrobce a žádný seznam vyzkoušených typů k němu není.
Systém spočítá palebné prvky rychle a posádka pak pálí na vybraný cíl s vysokou pravděpodobností, že ho zničí nebo aspoň zasáhne. Do výpočtu zahrnuje řadu vlivů, které na letící projektil působí. Jedním z nich je počasí, které měří připojená meteorologická stanice.
Kdyby se tvrzení o univerzální montáži potvrdilo, šlo by o nejpraktičtější část celé nabídky. Armáda, která má sklady plné starších minometů, by je nemusela vyřazovat a mohla by k nim systém jen doplnit.
Kolik je pravdy na slibu zásahu hned první ranou
Oba systémy mají podle serveru Asian Military Review moderní řízení palby, které z nich dělá přesnější zbraně než starší minomety. S přesností souvisí i vysoká šance zasáhnout cíl první ranou. Posádka díky tomu spotřebuje méně munice a nepřítel nemá čas se ukrýt, což mezi vojáky šíří hrůzu. Obrana je podle stejného zdroje velmi obtížná, protože projektily dokážou zachytit jen některé specializované systémy.
Všechny tyto údaje pocházejí z materiálů výrobce a z oborového zpravodajství z doby před výstavou. Výrobce neuvádí jediné procento pravděpodobnosti zásahu, žádný výsledek nezávislé zkoušky ani název systému, který by projektily uměl zachytit. „Vysoká šance“ a „velmi obtížná obrana“ jsou proto zatím jen marketingové sliby.
Západní munice pasuje, těžkou ránu obstará verze 120 mm
Oba systémy mají podle stránek Aselsanu ráži 81 milimetrů. Mohou tedy střílet standardní munici, kterou používají střední minomety ve výzbroji západních zemí. Pro kupce z NATO to znamená, že nové zbraně zapadnou do zásobování, které už mají.
Řada ALKAR 110 se navíc vyrábí i ve verzi 120. Ta má ráži 120 milimetrů a řadí se tím mezi těžké minomety.