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Třiadvacet vloupaček během tří týdnů. Policisté dopadli známého recidivistu

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Policistům z Frýdlantu nad Ostravicí se podařilo zadržet vykradače chat a chalup. Čtyřiašedesátiletý muž byl v uplynulém měsíci propuštěn z vězení a během prvních tří týdnů na svobodě se opět vrátil k trestné činnosti. Na Frýdecko-Místecku vykradl během necelých dvaceti dní třiadvacet chat.
Třiadvacet vloupaček během tří týdnů. Policisté dopadli známého recidivistu

Třiadvacet vloupaček během tří týdnů. Policisté dopadli známého recidivistu

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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