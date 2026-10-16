Yaris Cross ujel skoro 200 000 km a mechanik na motoru nenašel olejovou skvrnu. Vážných závad má pod polovinou průměru

Video zveřejnil na Instagramu mechanik Pedro Bastida, který vystupuje pod účtem ITVdeltiktok. Po otevření kapoty Yarisu Cross kamera zabere blok motoru úplně suchý, bez olejových skvrn, bez zpocených těsnění a bez jakýchkoli viditelných úniků. Bastidův verdikt je stručný: tenhle vůz podle něj nejspíš ještě dlouho moc závad nenadělá.
Kolik vážných závad našli technici TÜV u dvou až tříletých Yarisů Cross
Jeden suchý motor se skoro 200 000 km je pořád jen jeden kus. Širší vzorek nabízí TÜV-Report 2026, který vydal německý svaz TÜV-Verband. U aut starých dva až tři roky uvádí průměrně 6,5 % vážných závad. Yaris Cross stejného stáří má 3,2 %, tedy pod polovinou průměru, a drží se mezi nejlépe hodnocenými doporučenými ojetinami.
Statistika zachycuje auta po dvou až třech letech provozu, tedy rané období jejich života. V něm se u Yarisu Cross vážné závady objevují výrazně méně často než u průměrného auta. O motoru po dvou stech tisících kilometrech tahle čísla přímo nic neříkají, video a report se tak navzájem doplňují.
Při velkém počtu aut v provozu se opakující se slabiny modelu projeví rychle. Hodně jich jezdí hlavně v Itálii: v roce 2025 tam zaregistrovali 37 386 Yarisů Cross a model skončil pátý mezi všemi prodávanými auty.
První servisní prohlídka malé hybridní Toyoty vyšla pod pět tisíc
Kdo chce Yaris Cross nový, začíná v českém ceníku na 599 000 Kč za verzi 1.5 Hybrid 115. Oficiální spotřeba podle WLTP pro ni začíná na 4,5 l/100 km. Kolik auto spotřebuje v běžném provozu, zveřejněné údaje neuvádějí, takže jde o hodnotu výrobce.
Pro náklady na údržbu existuje konkrétní vodítko. Rozbor první prohlídky příbuzného Yarisu 1.5 Hybrid po 15 000 km ukázal, že autorizované servisy za ni účtovaly od 4 040 do 4 490 Kč. Yaris Cross je jiný model a jeho ceník se od těchto částek může lišit.
Co s trakční baterií, když na stovce tisíc kilometrů skončí záruka
V diskusích o ojetých hybridech se nejčastěji vrací otázka, co bude s trakční baterií po záruce. Průzkumy EY ukazují, že Češi jako budoucí auto upřednostňují hybridy před elektromobily, kterým vyčítají cenu, dojezd a infrastrukturu. U ojetin se obavy soustředí právě na stav a cenu trakční baterie.
Na celý vůz dává Toyota v Česku záruku 3 roky nebo 100 000 km. Na součásti hybridního systému platí 5 let nebo 100 000 km. Ojetina s nájezdem kolem dvou set tisíc kilometrů má tedy obě záruky za sebou bez ohledu na to, jak je stará. Zbývá program Battery Care: každá úspěšná roční kontrola přidá další rok nebo 15 000 km péče o trakční baterii, a to až do deseti let od první registrace. Péče tak trvá jen tak dlouho, dokud auto na kontrolu jezdí každý rok.
Chybí přitom údaj, který by obavy potvrdil nebo rozptýlil, totiž cena výměny trakční baterie a četnost jejích poruch. Bez něj zůstává strach kupců stejně nepodložený jako ujištění, že se není čeho bát.
Skoro každý druhý zásah ADAC měl na svědomí 12V baterii
Německý autoklub ADAC ve své Pannenstatistik 2025 spočítal, že v roce 2024 připadlo 44,9 % všech jeho zásahů na problém se startovací 12V baterií. Je to zdaleka nejčastější důvod asistence a týká se aut obecně. Kupci ojetého hybridu se bojí drahé trakční baterie, na silnici je přitom mnohem častěji zastaví ta levnější.
Druhou věc k ověření představuje svolávací akce 23SD081 z června 2023, která se týkala možného nedotažení matic kol u části vozů Yaris a Yaris Cross. Jestli konkrétní auto prošlo všemi akcemi, které se ho týkají, zjistí majitel podle VIN na webu Toyoty. U ojetiny s nájezdem kolem dvou set tisíc kilometrů má smysl začít servisní historií, potom projít podvozek, brzdy a chladicí okruh hybridního systému a nechat proměřit 12V baterii. Číslo na tachometru přichází na řadu až potom.
U 12V baterie navíc rozhoduje datum výroby nebo servisu. Toyota pro Yaris a Yaris Cross zavedla výkonnější typ, který servisy montují od února 2024 a výrobní linky do nových aut od listopadu 2024.