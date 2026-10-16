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Yaris Cross ujel skoro 200 000 km a mechanik na motoru nenašel olejovou skvrnu. Vážných závad má pod polovinou průměru

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Video jednoho mechanika samo o sobě dokazuje jen to, že existuje jeden zachovalý kus. Německé statistiky technických kontrol a silniční asistence k němu přidávají širší obrázek a ukazují, co u ojetého hybridu prověřit dřív než tachometr.
Yaris Cross ujel skoro 200 000 km a mechanik na motoru nenašel olejovou skvrnu. Vážných závad má pod polovinou průměru

Yaris Cross ujel skoro 200 000 km a mechanik na motoru nenašel olejovou skvrnu. Vážných závad má pod polovinou průměru

Zdroj: Foto: Nathanferdinand - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 20:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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