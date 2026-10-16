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V Karviné se o mandáty bojuje i po volbách. SPD se obrátila na soud

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Dennívýzva
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SPD dnes dopoledne podala ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné. K účasti v zastupitelstvu jí chyběly dva hlasy. Věří, že uspěje a doufá v zisk dvou mandátů.
V Karviné se o mandáty bojuje i po volbách. SPD se obrátila na soud

V Karviné se o mandáty bojuje i po volbách. SPD se obrátila na soud

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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