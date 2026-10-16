V Karviné se o mandáty bojuje i po volbách. SPD se obrátila na soud

„Před chvílí jsme podali návrh na přepočítání hlasů, správně se to jmenuje návrh na neplatnost volby kandidáta, a uvidíme, jak soud rozhodne. Pevně věřím ve spravedlivé rozhodnutí soudu, protože máme v návrhu uvedeny nezpochybnitelné důkazy,“ řekl dnes lídr karvinské kandidátky SPD Ladislav Hammer.
Po poradě s právníkem ale SPD ustoupila od svého původního plánu přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné. „Nepožadujeme přepočet komplet celé Karviné, protože by to bylo zdlouhavé a myslím si, že i zbytečné. Přece jen fungují i kontrolní mechanismy a v celé Karviné určitě chyby nejsou,“ řekl Hammer. SPD proto přepočet požaduje jen v některých okrscích, kde má signály o tom, že hlasy nemusely být sečteny zcela správně. Hammer už dříve poukazoval na to, že je sčítání hlasů u komunálních voleb poměrně složité a mohlo dojít k lidské chybě.
Čtěte také: V Karviné jsou hlasy sečteny. Drtivě zvítězil primátor Wolf
Problém by mohl být například v okrsku číslo 26. Drtivá většina kandidátů lidovců dostala v tomto okrsku okolo 4 hlasů. Lídr kandidátky Tomáš Hejda a Kamila Fašungová, která byla na 27. místě, ale podle volebních výsledků dostali oba po čtyřiceti hlasech. Podezřelý výsledek mohl být způsoben překlepem při zadávání konečných výsledků. Každá z těchto chyb tak nadsazuje počet celkových hlasů a tím i pětiprocentní hranici.
„Jsou to jednotky okrsků, kde jsme měli nějaké pochyby u počítání. Dalším důvodem jsou i nesrovnalosti ve volebních výsledcích,“ uvedl Hammer. Očekává, že by SPD mohla získat až desítky hlasů navíc, což by podle něj mohlo vést k zisku dvou mandátů v zastupitelstvu.
Právě soudní přezkum voleb ovlivňuje povolební situaci v Karviné. Vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou dosavadního primátora Jana Wolfa, které získalo 30 ze 41 mandátů, chtělo s řešením povolebního uspořádání počkat až po dořešení této záležitosti.
Přestože by případný přepočet hlasů a úprava mandátů situaci ve městě výrazně neovlivnila, považuje Hammer toto úsilí za důležité. „Určitě to za to stojí. Pokud máme mít ve volby důvěru, tak si myslím, že v tomto případě by zvrácení výsledků tu důvěru trošičku i posílilo,“ míní Hammer. Připomněl, že SPD byla poslední dvě volební období v opozici a předpokládá, že situace by obdobně skončila i nyní.
„I v tom minulém volebním období jsme ale měli dobrou a bezproblémovou spolupráci s vedením města a chceme se na rozvoji města podílet i nadále,“ řekl Hammer. Dodal, že stanovisko soudu by mělo být známo nejpozději do 20 dnů.