Jednoduchý trik se solí na pařez bez těžké techniky: vrtačka, kilo kuchyňské soli a znatelné výsledky do měsíce

Pokácený strom nemusí být vyřešená věc. Ze zbylého pařezu může dřevina dál obrážet a nové výhonky se dokážou rychle rozlézt po velké části trávníku. Pařez kromě toho zabírá místo, které by na zahradě šlo využít jinak, a překáží při každém sekání.
Tři obvyklé způsoby, jak se pařezu zbavit, mají společnou vadu
Kdo chce pařez dostat ze země, sahá většinou po rýči, po brusce nebo po chemickém odstraňovači. Kopání i broušení stojí hodně fyzické námahy a času, protože kořeny drží v zemi pevně a do hloubky.
Chemické odstraňovače ušetří svaly, ale nejsou levné a mohou do půdy vnášet škodlivé látky. Na zahradě, kde rostou další rostliny, to není zanedbatelné riziko. Všechny tři způsoby tedy něco stojí: námahu, čas, nebo peníze a zdraví půdy.
Vrták přes deset milimetrů a kilo soli: přesný postup krok za krokem
Výbava je skromná. Stačí elektrická vrtačka nebo aku šroubovák s vrtákem silnějším než 10 mm a zhruba kilogram běžné kuchyňské soli. Nic dalšího si kupovat nemusíte, protože plastovou fólii a hlínu má na zahradě většina lidí po ruce.
Nejdřív do pařezu navrtejte několik otvorů s rozestupem kolem 5 cm. Poslouží jako kanálky, kterými se sůl dostane dovnitř dřeva. Potom do každého otvoru nasypte vydatnou dávku soli. Následně celý pařez obalte plastovou fólií a nakonec ho zasypte vrstvou zeminy, která má rozklad dál podpořit.
Tím je práce hotová. Další fázi obstará příroda sama, bez vašeho zásahu.
Proč návod žádá vysušit pařez a zároveň v něm držet vlhkost?
Postup vysvětluje účinek soli tím, že pařezu odebírá vlhkost, a to má rozkladu pomáhat. O odstavec dál ale tentýž návod doporučuje fólii, která má vlhkost naopak udržet uvnitř a rozklad tím urychlit. Obě zdůvodnění stojí vedle sebe bez vysvětlení, jak se navzájem doplňují, a čtenář se nedozví, který z obou kroků je pro výsledek rozhodující. Stejně stručně návod odbývá i tvrzení, že sůl neškodí okolním rostlinám. Uvádí ho, ale nijak nerozvádí.
Pozor také na rychlost. Sůl působí v průběhu několika týdnů a během prvního měsíce by měl být na pařezu vidět výrazný pokrok. Slib tedy zní na viditelný úbytek, žádný prázdný flek v trávníku po čtyřech týdnech.
Kolik vás to bude stát a co prý funguje ještě rychleji
Hlavní výhodou solné metody je cena. Kuchyňská sůl se prodává v každém obchodě a za kilogram dáte pár korun, takže celé odstranění pařezu vyjde zhruba na tutéž částku. Odpadá pronájem těžkých strojů i nákup chemie a fyzicky náročné je jen vrtání.
Pro netrpělivé existuje ještě jedna levná možnost. Ještě rychlejší rozklad pařezu slibuje močovina, kterou tentýž zahradnický web doporučuje v samostatném návodu.