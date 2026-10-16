Ruské ponorky mají nad hladinou lovce. Americký dron SeaGuardian dokáže do moře shodit až 80 sonarových bójí

Stroj vyrábí americká firma General Atomics a patří do známé rodiny dronů MQ-9 Reaper. Přesněji jde o upravenou verzi SkyGuardian, která dostala nové vybavení i nové poslání. SeaGuardian umí pátrat po lodích na hladině a zvládne i další úkoly, jeho hlavní specializací je ale protiponorkový boj. Spojené státy ho nasazují proti ponorkám protivníků, a těmi jsou z amerického pohledu hlavně ruské, čínské a severokorejské.
Ponorku prozradí hluk lodního šroubu a strojovny
Celá schopnost dronu stojí na sonarových bójích. Shazují se do moře z letadel nebo z lodí a pod vodou mají hydrofony, tedy citlivé podvodní mikrofony. Pasivní sonarová bóje jen naslouchá a zachytí zvuk, který ponorka vydává: otáčení lodního šroubu, chod strojovny nebo práci jiného zařízení na palubě.
Aktivní sonarové bóje pracují opačně. Samy vysílají signál do vody a vyhodnocují, co se jim vrátí odražené od předmětů pod hladinou. Oba typy mají vlastní vysílač, kterým naměřená data posílají dál.
Protože se sonarové bóje shazují i z lodí, samotný nástroj nový není. U SeaGuardianu je novinkou to, kdo je do moře dopraví: bezpilotní letoun. Podle přijatých dat se pak řídí zásah proti objevené ponorce.
Kolik bójí pobere jeden dron na jediný let
Sonarové bóje dron nese v dávkovačích zavěšených na trupu a křídlech. Podle údajů z Wikipedie jich unese až čtyři a do každého se vejde 10, nebo 20 bójí podle jejich typu a velikosti. Při plném osazení to dává 40 až 80 sonarových bójí na jeden let, tedy dost na to, aby dron vytyčil v moři rozsáhlou síť naslouchacích bodů.
Údaj o kapacitě ovšem nepochází od výrobce, ale z otevřené encyklopedie, a je třeba ho tak brát. Z dostupných podkladů navíc nevyplývá, že by SeaGuardian nesl zbraně. Ponorku najde a nahlásí, zasáhnout proti ní musí někdo jiný.
Popisy, podle kterých dron odhalí jakoukoli ponorku v oblasti, nemají v číslech oporu. Nikde není uvedeno, na jakou vzdálenost sonarová bóje ponorku zaslechne ani jak velké moře pokryje osmdesát bójí, takže slovo „jakoukoli“ zůstává slibem bez důkazu.
Přes 30 hodin nad mořem bez přistání, i v civilním vzdušném prostoru
Výrobce uvádí, že SeaGuardian dokáže hlídkovat nad mořem přes 30 hodin, ve dne i v noci. Za zmínku stojí, kde smí létat: v běžném civilním vzdušném prostoru. Střetu s jinými letadly tam podle General Atomics předchází speciální protisrážkový systém. Dron tedy nemusí čekat na uzavřený vojenský prostor a může operovat i tam, kde je provoz.
Data, která nasbírá, posílá přes satelit a operátoři je mají okamžitě k dispozici. Běžně se pohybuje rychlostí kolem 300 km/h ve výšce zhruba 7,5 kilometru. Nejvyšší rychlost činí 482 km/h a vystoupat dokáže na dvojnásobek obvyklé letové výšky, tedy přibližně do 15 kilometrů.
Radar, který z výšky zachytí periskop i člověka ve vodě
Kromě sonarových bójí má SeaGuardian na palubě radar Leonardo Seaspray 7500E V2 AESA. Ten vyhledá lodě, ale také periskop vysunutý nad hladinu nebo jednotlivé lidi ve vodě. Dron tak poslouží i při záchranných akcích, kdy se pátrá po trosečnících.
Samotný letoun není malý. Měří 11 metrů a jeho křídla mají rozpětí 24 metrů, takže rozpětím víc než dvojnásobně převyšuje vlastní délku. Výrobce zveřejnil i videozáznam, na kterém SeaGuardian pomocí sonarových bójí vyhledává ponorku.