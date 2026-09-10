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Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování

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Obrovskou tragédií skončila brigáda pro chlapce z Ukrajiny. Ruku mladého cizince zachytil rotující šnek v dopravníku a utrhl mu paži. Následkům devastujících zranění na místě podlehl. Policie případ odložila. Do věci se ale teď vložil dětský ombudsman a podal trestní oznámení. Obává se totiž, že smrt chlapce mohla být důsledkem vykořisťování. K události došlo loni v srpnu ve Velkých Hydčicích na Klatovsku.
Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování

Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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