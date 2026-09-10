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Strážníci hledali muže s kousancem na palci. Označila ho tak přepadená žena

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Po násilníkovi s viditelným kousancem na palci pravé ruky pátrali strážníci městské policie v centru Plzně. Kousnutím muže označila pětašedesátiletá žena, kterou útočník přepadl v Tylově ulici. Žena se napadení ubránila a přivolala městskou policii, která se okamžitě pustila do pronásledování pachatele.
Strážníci hledali muže s kousancem na palci. Označila ho tak přepadená žena

Strážníci hledali muže s kousancem na palci. Označila ho tak přepadená žena

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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