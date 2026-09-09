Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úsekuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) by měl zveřejnit závěrečnou zprávu společnosti...
Parádní houbaření. Kdo měl v těchto dnech čas a možnost vyrazit do lesa, určitě nelitoval. Po nesmělém...
Více než stovkou se ulicemi noční Plzně řítil šestadvacetiletý muž za volantem BMW. Hlídka městské policie...
K tragické nehodě došlo v úterý odpoledne na přivaděči k dálnici D5. Sedmdesátiletý motorkář se tam dostal...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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