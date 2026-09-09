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Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku

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Další nepříjemné omezení v dopravě čeká na motoristy na dálnici D5, kde se aktuálně opravuje povrch vozovky mezi 100. a 110. kilometrem. K už probíhající opravě levé poloviny dálnice se na konci týdne přidá další oprava, která se zaměří na rekonstrukci povrchu mezi 88. a 94. kilometrem.
Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku

Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku

Zdroj: Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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