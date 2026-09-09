Ministerstvo by mělo zveřejnit zprávu Dekonty, řekl Hladík ke kauze v NP Šumava

„Motoristé chtěli přijít se senzačním objevem. Skoro to vypadalo, jako bych snad já osobně na Šumavě zakopal sudy s nebezpečnými látkami. Jejich tisková konference ale přinesla více otázek než odpovědí,“ reagoval Petr Hladík na úterní tiskovou konferenci ministerstva životního prostředí.
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Hladík uvedl, že byl v roce 2023 jako ministr informován o propadlém stropu bunkru a následné sanaci, kterou zadala Správa národního parku Šumava. Žádné informace o tom, že by bylo třeba v lokalitě podnikat něco dalšího, podle svých slov nedostal.
Červený nechtěl upřesnit, kde přesně se zasažené území nachází. Přesnější informace nedostali ani starostové okolních obcí. Podle ministra ale hrozí místním obyvatelům nebezpečí, protože některé sudy zrezivěly a chemické látky z nich začaly unikat.
„Sanace tam proběhla v roce 2021 a další v roce 2023. Po ní jsem nebyl nikým informován, ani ředitelem Národního parku Šumava, kde se oblast nachází, že by nad rámec této sanace bylo potřeba něco dalšího,“ zdůraznil. Právě na průzkum z tohoto roku se Igor Červený také odkazoval. Dle jeho slov bývalé vedení ministerstva životního prostředí od sanační firmy Dekonta tehdy dostalo informace, jaké nebezpečné látky se tam nacházejí a že zasažené území je větší. Firma doporučila mimo jiné odvezení sudů a další sanaci. Podle Červeného ale tehdejší vedení MŽP nekonalo.
„Letos v červnu se pak nové vedení resortu rozhodlo zadat zakázku bez výběrového řízení Dekontě. Ta objevila sudy s něčím, o čem doteď přesně nevím, co je. Určitě tam ale nejsou žádné bojové látky. Je třeba, aby ministr Červený zveřejnil závěrečnou zprávu Dekonty, aby ji mohli prověřit odborníci na chemické látky. Musí také sdělit, jakým způsobem bude oblast sanována a z jakých rozpočtů," řekl Hladík.
Červený prostřednictvím mluvčí Jany Schillerové novinářům sdělil, že zakázka byla společnosti Dekonta přidělena na základě výjimky ministra, a to z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. „Dekonta byla vybrána proto, že prováděla průzkum již v roce 2023, a bylo třeba neprodleně zjistit skutečný stav lokality pro co nejdřívější zahájení sanace,“ vzkázal.
Zároveň odmítl podezření, že se věcí nyní zabývá proto, že v sanační firmě Dekonta působila jeho stranická kolegyně Klára Sovová, která nyní za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku.
Hladík dále uvedl, že na konci dubna tohoto roku se uskutečnila schůzka MŽP a ministerstva obrany, na které se jejich zástupci shodli, že v oblasti vizuálně nic nebezpečného není. „Nechci to nijak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést. Nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky," doplnil bývalý ministr. Případ vnímá Hladík jako součást politického boje.
Vojenský prostor Dobrá Voda vznikl na Šumavě v roce 1952, fungoval téměř 40 let. O jeho zrušení rozhodla vláda v září 1991. Od 1. ledna 1992 se celá oblast stala veřejně přístupnou.
Bývalý Hladíkův náměstek Tomáš Tesař (TOP 09) České televizi napsal, že o tom, že na území parku je zasanované území po chemickém vojsku československé armády, se dozvěděl na MŽP od zástupce společnosti Dekonta s tím, že dříve provedená sanace nemusela být udělána důsledně. Tesař poté podle svých slov záležitost konzultoval s ředitelem národního parku Šumava, který mu potvrdil, že o území a jeho historii ví.
„Požádal jsem ho, aby ve spolupráci s Dekontou ověřil aktuální stav a vyloučil případná rizika. NP Šumava pak uzavřel s Dekontou smlouvu, na jejímž základě tato společnost provedla odborný průzkum území včetně sond a odebrání vzorků, včetně v zemi uložených nádob na uchování vojenských bojových látek a jejich odvozu," uvedl Tesař.
Při průzkumu v národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá do června 2028, informoval dnes Červený.