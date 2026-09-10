Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

MŽP seznámí šumavské starosty s detaily nálezu chemikálií a postupem sanací

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ministerstvo životního prostředí seznámí počátkem příštího týdne zástupce dotčených šumavských obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě. Nález oznámilo ministerstvo v pondělí. Jde o oblast bývalého armádního prostoru Dobrá Voda u Prášil na Klatovsku, tedy o území šumavského národního parku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se tam našly stovky sudů s chemikáliemi.
MŽP seznámí šumavské starosty s detaily nálezu chemikálií a postupem sanací

MŽP seznámí šumavské starosty s detaily nálezu chemikálií a postupem sanací

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Strážníci hledali muže s kousancem na palci. Označila ho tak přepadená žena
Strážníci hledali muže s kousancem na palci. Označila ho tak přepadená žena
Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování
Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování

Obrovskou tragédií skončila brigáda pro chlapce z Ukrajiny. Ruku mladého cizince zachytil rotující šnek v...

Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou
Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou

Z pozlacené kašny Chrtice na náměstí Republiky v Plzni opět prýští voda. Město přitom dříve uvedlo, že bude...

Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky
Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky

Velmi úspěšnou sezonu městského koupaliště v Rokycanech pokazil v poslední den incident s několika...

Poslední cesta zesnulého potomka šlechtického rodu povede do hrobky Sternbergů
Poslední cesta zesnulého potomka šlechtického rodu povede do hrobky Sternbergů

Do rodové hrobky Sternbergů v obci Stupno na Rokycansku budou po oficiálním pohřbu uloženy v úzkém rodinném...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.