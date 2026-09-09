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Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci

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Naprosto bizarní situaci zažili pracovníci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) u čerpací stanice na okraji Tachova. Když přijeli k jejich odstavené dodávce, spatřili tam zcela obnaženého mladého muže, který se držel kliky vozidla a naznačoval kopulační pohyby. Silničáři událost zaznamenali na video, které najdete pod článkem.
Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci

Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci

Zdroj: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, SÚSPK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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