Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci
Další nepříjemné omezení v dopravě čeká na motoristy na dálnici D5, kde se aktuálně opravuje povrch vozovky...
Ničivá bouře se v noci na středu přehnala Plzeňským krajem a pořádně zaměstnala hasiče napříč celým...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) by měl zveřejnit závěrečnou zprávu společnosti...
Parádní houbaření. Kdo měl v těchto dnech čas a možnost vyrazit do lesa, určitě nelitoval. Po nesmělém...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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