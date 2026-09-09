Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Noční bouře porážela desítky stromů. Najelo do nich auto i vlak

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ničivá bouře se v noci na středu přehnala Plzeňským krajem a pořádně zaměstnala hasiče napříč celým regionem. Odstraňovali zejména desítky popadaných stromů. V důsledku spadlého stromu došlo také k jedné havárii na železnici. Na Plzeňsku zase auto narazilo do poraženého stromu. Zdemolované vozidlo skončilo mimo silnici.
Noční bouře porážela desítky stromů. Najelo do nich auto i vlak

Noční bouře porážela desítky stromů. Najelo do nich auto i vlak

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Ministerstvo by mělo zveřejnit zprávu Dekonty, řekl Hladík ke kauze v NP Šumava
Ministerstvo by mělo zveřejnit zprávu Dekonty, řekl Hladík ke kauze v NP Šumava
Nadšení houbaři teď nosí z lesů nádherné úlovky. Převažují hřiby
Nadšení houbaři teď nosí z lesů nádherné úlovky. Převažují hřiby

Parádní houbaření. Kdo měl v těchto dnech čas a možnost vyrazit do lesa, určitě nelitoval. Po nesmělém...

Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní
Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní

Více než stovkou se ulicemi noční Plzně řítil šestadvacetiletý muž za volantem BMW. Hlídka městské policie...

Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé
Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé

K tragické nehodě došlo v úterý odpoledne na přivaděči k dálnici D5. Sedmdesátiletý motorkář se tam dostal...

Hrdina paralympiády boduje i na mistrovství Evropy, David Kratochvíl získal zlato
Hrdina paralympiády boduje i na mistrovství Evropy, David Kratochvíl získal zlato

Mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Kocaeli teprve začalo a česká výprava už sbírá medaile. Ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.