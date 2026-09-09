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Nadšení houbaři teď nosí z lesů nádherné úlovky. Převažují hřiby

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Parádní houbaření. Kdo měl v těchto dnech čas a možnost vyrazit do lesa, určitě nelitoval. Po nesmělém začátku z minulého týdne houby konečně začaly pořádně růst i v nižších polohách na Plzeňsku. Spokojení houbaři se z lesů vracejí s krásnými úlovky. A přejí si, aby sezóna ještě nějakou chvíli vydržela.
Nadšení houbaři teď nosí z lesů nádherné úlovky. Převažují hřiby

Nadšení houbaři teď nosí z lesů nádherné úlovky. Převažují hřiby

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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